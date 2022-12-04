У дусі Нюрнберзького процесу: в ООН створили резолюцію про трибунал проти РФ, — ЗМІ

Російських лідерів планують притягнути до відповідальності через міжнародний трибунал, оскільки Міжнародний кримінальний суд не може так робити. РФ не підписала угоду.

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В ООН підготували проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу, щоб притягнути до відповідальності росіян, які відповідальні за злочини проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Лідерів РФ планують притягнути до відповідальності за злочини проти нашої країни на кшталт Нюрнберзького процесу. У лобіюванні створення міжнародного трибуналу бере активну участь президент України Володимир Зеленський. Як заявляє пані посол США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, питання лише в тому, чи набере проєкт резолюції потрібну кількість голосів на зборах.

"Поки що всі резолюції Генасамблеї щодо України мали переважну силу. Цифри були досить сильними", — додала Бет Ван.

У США бачать два варіанти створення трибуналу:

двостороння угода між Україною та ООН із підтримкою Генасамблеї, яка отримає підтримку міжнародної спільноти й заснує самостійний трибунал

створення внутрішнього суду в Україні з ЄС чи Радою Європи, який можуть схвалити в Генасамблеї ООН

Основна проблема в тому, що міжнародний кримінальний суд не може судити керівництво Кремля за ширший злочин РФ, оскільки Росія не підписувала таких угод. Тому МКС може розслідувати лише окремі воєнні злочини окупантів.

Противники створення міжнародного трибуналу побоюються, що крок може спричинити дипломатичні розбіжності, а також знизити статус МКС. Крім цього, суд може стати стримувальнмм фактором для нинішнього керівника РФ іти на мирну угоду. Також керівники держав можуть вимагати у своїх країнах імунітету в національних судах.

Нагадаємо, в ОП заявили, що РФ закликає Україну до переговорів. Стверджується, що тепер на порядку денному пропагандистів не "взяття Києва за 2-3 дні", а "уникнення військового трибуналу для Кремля".

Раніше НАТО визнали РФ країною-спонсором тероризму. Ухвалено рішення щодо створення трибуналу для чиновників Кремля.