В духе Нюрнбергского процесса: в ООН создали резолюцию о трибунале против РФ, – СМИ

Российских лидеров планируют привлечь к ответственности через международный трибунал так как Международный уголовный суд не может так делать. РФ не подписала соглашений.

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В ООН подготовили проект резолюции о создании международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности россиян, которые ответственны за преступления против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Лидеров РФ планируют привлечь к ответственности за преступления против нашей страны в духе Нюрнбергского процесса. В лоббировании создания международного трибунала активно принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Как заявляет посол США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак, вопрос только в том, наберет ли проект резолюции нужное количество голосов на собрании.

"Пока все резолюции Генассамблеи по Украине имели преимущественную силу. Цифры были довольно сильными", — добавила Бет Ван.

В США видят два варианта создания трибунала:

двухстороннее соглашение между Украиной и ООН с поддержкой Генассамблеи, которое получит поддержку международного сообщества и учреждающий самостоятельный трибунал

создание внутреннего суда в Украине с ЕС или Советом Европы, который могут одобрить в Генассамблее ООН

Основная проблема в том, что международный уголовный суд не может судить руководство Кремля за более широкое преступление РФ так как Россия не подписывала таких соглашений. Поэтому МУС может расследовать только отдельные военные преступления оккупантов.

Противники создания международного трибунала опасаются, что шаг может вызвать дипломатические разногласия, а также снизит статус МУС. Помимо этого трибунал может стать сдерживающим фактором для нынешнего руководителей РФ идти на мирное соглашение. Также руководители государств могут требовать в своих странах иммунитета в национальных судах.

Напомним, в ОП заявили, что РФ призывает Украину к переговорам. Утверждается, что теперь в повестке пропагандистов не "взятие Киева за 2-3 дня", а "избежание военного трибунала для Кремля".

Ранее НАТО признали РФ страной спонсором терроризма. Прието решение о создании трибунала для чиновников Кремля.