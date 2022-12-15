В России не умеют программировать: почему украинское ПВО легко сбивает ракеты ВС РФ

Журналистка Юлия Латынина полагает, что российские программисты понятия не имеют о высоком качестве ПВО Украины.

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Юлия Латынина в эфире своей авторской программы на YouTube заявила, что в РФ нет нормальных специалистов, которые могли бы безошибочно запрограммировать ракеты. Именно поэтому украинские ПВО их запросто уничтожают.

Журналистка сослалась на расследование Bellingcat, сотрудники которого смогли обнаружить людей, занимающихся программированием российского высокоточного оружия. По ее словам, выполняют они свою работу кое-как.

"Помимо того, что носителей мало, ракет мало, так еще и мало людей, которые умеют программировать ракеты. Эти люди названы все поименно в расследовании Христо Грозева и Bellingcat. Но дело еще и в том, что путь каждой ракеты надо программировать особо", — отметила журналистка.

Она пояснила, как именно ракетам задаются координаты: указывается траектория полета с привязкой к местности, при этом путь для каждой ракеты должен быть проложен свой с учетом рельефа, обхода и распознавания разного рода преград. По идее, ракеты, выпущенные одна за другой, или выпущенные одновременно, не должны лететь по одной и той же траектории, потому что средства ПВО очень легко смогут их сбивать. И, как рассуждает Юлия, именно это и происходит.

"У Путина, видимо, просто нет специалистов, которые могут в течение недели запрограммировать 200 ракет", — резюмировала Латынина.

Латынина утверждает, что российские программисты, работающие на ВС РФ, понятия не имеют о высоком качестве украинского ПВО, и что этот фактор они не учли. Но самое важно, как она полагает, они "понятия не имели о качестве своих собственных ракет", имея ввиду, что их качество очень низкое.

Ранее мы сообщали о том, что российский адвокат Михаил Фейгин полагает, что у РФ нет нормальной системы ПВО, которая смогла бы защитить стратегические объекты от дронов украинского производства.