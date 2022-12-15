У Росії не вміють програмувати: чому українська ППО легко збиває ракети ЗС РФ

Журналістка Юлія Латиніна вважає, що російські програмісти уявлення не мають про високу якість ППО України.

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Юлія Латиніна в ефірі своєї авторської програми на YouTube заявила, що в РФ немає нормальних фахівців, які б могли безпомилково запрограмувати ракети. Саме тому українські ППО їх просто знищують.

Журналістка послалася на розслідування Bellingcat, співробітники якого змогли виявити людей, які займаються програмуванням російської високоточної зброї. За її словами, виконують вони свою роботу абияк.

"Крім того, що носіїв мало, ракет мало, так ще й мало людей, які вміють програмувати ракети. Ці люди названі всі поіменно в розслідуванні Христо Грозєва та Bellingcat. Але справа ще й тому, що шлях кожної ракети треба програмувати особливо", — зазначила журналістка.

Вона пояснила, як саме ракетам задаються координати: вказується траєкторія польоту з прив'язкою до місцевості, при цьому шлях для кожної ракети повинен бути прокладений свій з урахуванням рельєфу, обходу та розпізнавання перешкод. За ідеєю, ракети, випущені одна за одною, або випущені одночасно, не повинні летіти по одній траєкторії, тому що засоби ППО дуже легко зможуть їх збивати. І, як міркує Юлія, саме це відбувається.

"У Путіна, певне, просто немає фахівців, які можуть протягом тижня запрограмувати 200 ракет", — резюмувала Латиніна.

Латиніна стверджує, що російські програмісти, які працюють на ЗС РФ, уявлення не мають про високу якість українського ППО, і що цей фактор вони не врахували. Але найважливіше, як вона вважає, вони "гадки не мали про якість своїх власних ракет", маючи на увазі, що їх якість дуже низька.

Раніше ми повідомляли про те, що російський адвокат Михайло Фейгін вважає, що в РФ немає нормальної системи ППО, яка б змогла захистити стратегічні об'єкти від дронів українського виробництва.