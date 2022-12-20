"Нет у нашего врага": оператор ВСУ рассказала об особенностях украинских БПЛА (видео)

Для разведки военные предпочитают использовать дешевые квадрокоптеры, но отечественные дроны незаменимы при нанесении ударов.

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Украинская военнослужащая Дарья Борисенко с позывным "Гілка" утверждает, что беспилотники украинского производства играют большую роль на войне. Она поделилась подробностями в программе "Час: Online" на "5 канале".

Дарья Борисенко служит оператором аэроразведки, поэтому лично управляет дронами и другими типами беспилотных летательных аппаратов. По ее мнению, если не считать коммерческих квадрокоптеров производства DJI и Autel, то сейчас украинские разработки помогают ВСУ больше, чем иностранные. Большую часть БПЛА украинцы собирают в небольших лабораториях размером с гараж, самостоятельно закупая комплектующие, изучая технологии, исправляя собственные ошибки.

"Едут на фронт, с этим работают, и это довольно успешно. Дорабатывают. Это то, чего пока нет, к нашему счастью, у нашего врага", – подчеркнула аэроразведчица. — "Уверена, опыт украинской войны и использования технологий будет браться на вооружение НАТО и, возможно, другими союзами после нашей победы".

Военнослужащая добавила, что при закупке дронов важно учитывать специфику воинских подразделений и задачи, которые они выполняют. Иногда дешевый китайский дрон DJI гораздо лучше для разведки, и дело не только в цене: квадрокоптеры легче достать, с ними проще работать, подготовка к запуску занимает меньше времени. В то же время, для нанесения ударов хорош украинский Punisher, который стоит намного дешевле зарубежных аналогов и хорошо справляется со своими целями.

"Есть дроны DJI, они летят недалеко, могут не слишком большой ущерб нанести, но очень эффективны при работе на "нуле". Есть дроны, которые управляются с расстояния многих километров, и там оператору намного безопаснее работать", — отметила Борисенко.

Она рассказала, что ВСУ теряют много коммерческих дронов, используя их для сброса боеприпасов и снимая видео уничтожения российских позиций. По ее словам, военные часто не рассчитывают время, и БПЛА просто падают с разряженными батареями.

Упомянутый БПЛА Punisher собирает украинская компания UA Dynamics эксклюзивно для Сил специальных операций ВСУ с 2016 года. Он сбрасывает 75-мм бомбы разных типов, предназначенные для поражения танков и другой боевой техники.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Размах крыльев: 2 м;

Крейсерская скорость: 80 км/ч;

Максимальная скорость: 198 км/ч;

Дальность полета: до 45 км;

Эффективная высота: до 400 м;

Допустимая скорость ветра: 21 м/c.

Недавно солист "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал, как Punisher уничтожает россиян. На видео отряд ССО собрали БПЛА посреди поля, запустили для выполнения боевой задачи, а затем безопасно вернули.

Писали также, какие военные дроны изготавливают в Украине. Некоторые из них разработали еще полномасштабного вторжения России.