"Немає в нашого ворога": операторка ЗСУ розповіла про особливості українських БПЛА (відео)

Для розвідки військові вважають за краще використовувати дешеві квадрокоптери, але вітчизняні дрони незамінні для нанесення ударів.

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Українська військовослужбовиця Дар'я Борисенко з позивним "Гілка" стверджує, що безпілотники українського виробництва відіграють велику роль на війні. Вона поділилася подробицями у програмі "Час: Online" на "5 каналі".

Дар'я Борисенко служить операторкою аеророзвідки, тому особисто керує дронами й іншими типами безпілотних літальних апаратів. На її думку, якщо не брати до уваги комерційні квадрокоптери виробництва DJI та Autel, то зараз українські розробки допомагають ЗСУ більше, ніж іноземні. Більшість БПЛА українці збирають у невеликих лабораторіях розміром із гараж, самостійно закуповуючи комплектуючі, вивчаючи технології, виправляючи власні помилки.

"Їдуть на фронт, з цим працюють, і це досить успішно. Допрацьовують. Це те, чого поки що немає, на наше щастя, у нашого ворога", – наголосила аеророзвідниця. — "Впевнена, досвід української війни та використання технологій братиметься на озброєння НАТО і, можливо, іншими союзами після нашої перемоги".

Військовослужбовиця додала, що під час закупівлі дронів важливо враховувати специфіку військових підрозділів і завдання, які вони виконують. Іноді дешевий китайський дрон DJI набагато кращий для розвідки, і справа не тільки в ціні: квадрокоптери легше дістати, з ними простіше працювати, підготовка до запуску займає менше часу. У той же час, для завдання ударів хороший український Punisher, який коштує набагато дешевше, ніж зарубіжні аналоги і добре справляється зі своїми цілями.

"Є дрони DJI, вони летять недалеко, можуть не надто великої шкоди завдати, але дуже ефективні при роботі на "нулі". Є дрони, які керуються з відстані багатьох кілометрів, і там оператору набагато безпечніше працювати", — зазначила Борисенко.

Вона розповіла, що ЗСУ втрачає багато комерційних дронів, використовуючи їх для скидання боєприпасів і знімаючи відео знищення російських позицій. За її словами, військові часто не розраховують час, і БПЛА просто падають з розрядженими батареями.

Згаданий БПЛА Punisher збирає українська компанія UA Dynamics ексклюзивно для Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 року. Він скидає 75-мм бомби різних типів, призначені для ураження танків та іншої бойової техніки.

Характеристики ударного дрона Punisher:

розмах крил: 2 м;

крейсерська швидкість: 80 км/год;

максимальна швидкість: 198 км/год;

дальність польоту: 45 км;

ефективна висота: 400 м;

допустима швидкість вітру: 21 м/c.

Нещодавно соліст "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, як Punisher знищує росіян. На відео загін ССО зібрали БПЛА посеред поля, запустили для виконання бойового завдання, а потім безпечно повернули.

Писали також, які військові дрони виготовляють в Україні. Деякі з них розробили ще до повномасштабного вторгнення Росії.