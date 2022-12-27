Катера-беспилотники ULAQ выпустят в двух экземплярах: что о них известно (фото, видео)
Главное различие беспилотников — вооружение. Один из дронов предназначен для поражения надводных целей, а другой — для борьбы с субмаринами.
Военно-морские силы Турции получат на вооружение новые катера-беспилотники ULAQ, которые разработали турецкие компании Ares Shipyard и Meteksan. Об этом сообщила компания Ares Shipyard в своем Twitter.
Как сообщают на официальном сайте ULAQ Global, надводные дроны представлены в двух вариантах: ASuW (anti-Surface Warfare) и ASW (anti-submarine Warfare). Обе модели имеют похожие характеристики, их главное различие — это вооружение, предназначенное для поражения разных объектов.
ASuW оснащен четырьмя ракетами Cirit калибра 70-мм и двумя управляемыми противотанковыми ракетами большой дальности (до 8 км) UMTAS. Дрон предназначен для борьбы с надводными объектами, поражения береговых целей и разведки.
ASW оснащен противолодочными ракетами, также его можно оснастить легкими торпедами. Катер-беспилотник предназначен для поражения подводных лодок.
Обе модели имеют следующие характеристики:
- 12,7-мм дистанционно управляемая система вооружения;
- запас хода до 400 км;
- скорость до 70 км/ч;
- возможность дневного и ночного видения;
- гидролокатор с буксируемой антенной решеткой;
- погружной гидролокатор;
- телескопический сонар.
Среди основных преимуществ разработчики выделяют следующие:
- легкий, прочный и проверенный композитный корпус;
- системы активной и пассивной стабилизации;
- мореходные качества в сложных морских условиях;
- улучшенная видимость и возможности вождения с широкоугольной навигационной камерой LIDAR, радаром и камерой EO/IR;
- AKSON C-Band Канал передачи данных и роевая связь;
- спутниковая связь;
- совместимость с БПЛА, UCAV, USV и UCSV;
- точная маневренность в прибрежных водах;
- полная автономия с обработкой изображений и слиянием датчиков;
- аварийный режим;
- варианты стационарных и мобильных постов управления.
Напомним, Турция приняла на вооружение БПЛА Akinci с украинскими двигателями. Перед принятием на вооружение он совершил более 1000 вылетов.
Также Фокус писал о том, что украинские специалисты разработали беспилотные летательные аппараты, способные уничтожить иранские дроны-камикадзе Shahed.