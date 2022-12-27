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Диджитал

Катера-беспилотники ULAQ выпустят в двух экземплярах: что о них известно (фото, видео)

ULAQ, катер-беспилотник, ВМС Турции, Ares Shipyard, Meteksan, ULAQ ASuW, ULAQ ASW
Фото: Ares Shipyard | Испытания беспилотника ULAQ

Главное различие беспилотников — вооружение. Один из дронов предназначен для поражения надводных целей, а другой — для борьбы с субмаринами.

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Военно-морские силы Турции получат на вооружение новые катера-беспилотники ULAQ, которые разработали турецкие компании Ares Shipyard и Meteksan. Об этом сообщила компания Ares Shipyard в своем Twitter.

Как сообщают на официальном сайте ULAQ Global, надводные дроны представлены в двух вариантах: ASuW (anti-Surface Warfare) и ASW (anti-submarine Warfare). Обе модели имеют похожие характеристики, их главное различие — это вооружение, предназначенное для поражения разных объектов.

Проморолик испытания турецких катеров-беспилотников

ASuW оснащен четырьмя ракетами Cirit калибра 70-мм и двумя управляемыми противотанковыми ракетами большой дальности (до 8 км) UMTAS. Дрон предназначен для борьбы с надводными объектами, поражения береговых целей и разведки.

ULAQ, катер-беспилотник, ВМС Турции, Ares Shipyard, Meteksan, ULAQ ASuW, ULAQ ASW Fullscreen
Модель беспилотника ULAQ ASuW
Фото: Ares Shipyard

ASW оснащен противолодочными ракетами, также его можно оснастить легкими торпедами. Катер-беспилотник предназначен для поражения подводных лодок.

ULAQ, катер-беспилотник, ВМС Турции, Ares Shipyard, Meteksan, ULAQ ASuW, ULAQ ASW Fullscreen
Модель катера ULAQ ASW
Фото: Ares Shipyard

Обе модели имеют следующие характеристики:

  • 12,7-мм дистанционно управляемая система вооружения;
  • запас хода до 400 км;
  • скорость до 70 км/ч;
  • возможность дневного и ночного видения;
  • гидролокатор с буксируемой антенной решеткой;
  • погружной гидролокатор;
  • телескопический сонар.

Среди основных преимуществ разработчики выделяют следующие:

  • легкий, прочный и проверенный композитный корпус;
  • системы активной и пассивной стабилизации;
  • мореходные качества в сложных морских условиях;
  • улучшенная видимость и возможности вождения с широкоугольной навигационной камерой LIDAR, радаром и камерой EO/IR;
  • AKSON C-Band Канал передачи данных и роевая связь;
  • спутниковая связь;
  • совместимость с БПЛА, UCAV, USV и UCSV;
  • точная маневренность в прибрежных водах;
  • полная автономия с обработкой изображений и слиянием датчиков;
  • аварийный режим;
  • варианты стационарных и мобильных постов управления.

Напомним, Турция приняла на вооружение БПЛА Akinci с украинскими двигателями. Перед принятием на вооружение он совершил более 1000 вылетов.

Также Фокус писал о том, что украинские специалисты разработали беспилотные летательные аппараты, способные уничтожить иранские дроны-камикадзе Shahed.