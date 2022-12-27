Катери-безпілотники ULAQ випустять у двох примірниках: що про них відомо (фото, відео)
Головна відмінність безпілотників – озброєння. Один із дронів призначений для ураження надводних цілей, а інший – для боротьби із субмаринами.
Військово-морські сили Туреччини отримають нові катери-безпілотники ULAQ, які розробили турецькі компанії Ares Shipyard і Meteksan. Про це повідомила компанія Ares Shipyard у своєму Twitter.
Як повідомляють на офіційному сайті ULAQ Global, надводні дрони представлені у двох варіантах: ASuW (anti-Surface Warfare) та ASW (anti-submarine Warfare). Обидві моделі мають схожі характеристики, їхня головна відмінність — це озброєння, призначене для ураження різних об'єктів.
ASuW оснащений чотирма ракетами Cirit калібру 70-мм та двома керованими протитанковими ракетами великої дальності (до 8 км) UMTAS. Дрон призначений для боротьби з надводними об'єктами, ураження берегових цілей та розвідки.
ASW оснащений протичовновими ракетами, також можна оснастити легкими торпедами. Катер-безпілотник призначений для ураження підводних човнів.
Обидві моделі мають такі характеристики:
- 12,7-мм дистанційно керована система озброєння;
- запас ходу до 400 км;
- швидкість до 70 км/год;
- можливість денного та нічного бачення;
- гідролокатор з антеною-решіткою, що буксирується;
- занурювальний гідролокатор;
- телескопічний сонар.
Серед основних переваг розробники виділяють такі:
- легкий, міцний та перевірений композитний корпус;
- системи активної та пасивної стабілізації;
- морехідні якості у складних морських умовах;
- покращена видимість та можливості водіння з ширококутною навігаційною камерою LIDAR, радаром та камерою EO/IR;
- AKSON C-Band Канал передачі даних та ройовий зв'язок;
- супутниковий зв'язок;
- сумісність з БПЛА, UCAV, USV та UCSV;
- точна маневреність у прибережних водах;
- повна автономія з обробкою зображень та злиттям датчиків;
- аварійний режим;
- варіанти стаціонарних та мобільних постів управління.
Нагадаємо, Туреччина використала БПЛА Akinci з українськими двигунами. Перед використанням він здійснив понад 1000 вильотів.
Також Фокус писав про те, що українські фахівці розробили безпілотні літальні апарати, які здатні знищити іранські дрони-камікадзе Shahed.