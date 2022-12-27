Катери-безпілотники ULAQ випустять у двох примірниках: що про них відомо (фото, відео)

Головна відмінність безпілотників – озброєння. Один із дронів призначений для ураження надводних цілей, а інший – для боротьби із субмаринами.

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Військово-морські сили Туреччини отримають нові катери-безпілотники ULAQ, які розробили турецькі компанії Ares Shipyard і Meteksan. Про це повідомила компанія Ares Shipyard у своєму Twitter.

Як повідомляють на офіційному сайті ULAQ Global, надводні дрони представлені у двох варіантах: ASuW (anti-Surface Warfare) та ASW (anti-submarine Warfare). Обидві моделі мають схожі характеристики, їхня головна відмінність — це озброєння, призначене для ураження різних об'єктів.

[ + – ] Проморолик випробування турецьких катерів-безпілотників

ASuW оснащений чотирма ракетами Cirit калібру 70-мм та двома керованими протитанковими ракетами великої дальності (до 8 км) UMTAS. Дрон призначений для боротьби з надводними об'єктами, ураження берегових цілей та розвідки.

[ + – ] Модель безпілотника ULAQ ASuW Фото: Ares Shipyard

ASW оснащений протичовновими ракетами, також можна оснастити легкими торпедами. Катер-безпілотник призначений для ураження підводних човнів.

[ + – ] Модель катера ULAQ ASW Фото: Ares Shipyard

Обидві моделі мають такі характеристики:

12,7-мм дистанційно керована система озброєння;

запас ходу до 400 км;

швидкість до 70 км/год;

можливість денного та нічного бачення;

гідролокатор з антеною-решіткою, що буксирується;

занурювальний гідролокатор;

телескопічний сонар.

Серед основних переваг розробники виділяють такі:

легкий, міцний та перевірений композитний корпус;

системи активної та пасивної стабілізації;

морехідні якості у складних морських умовах;

покращена видимість та можливості водіння з ширококутною навігаційною камерою LIDAR, радаром та камерою EO/IR;

AKSON C-Band Канал передачі даних та ройовий зв'язок;

супутниковий зв'язок;

сумісність з БПЛА, UCAV, USV та UCSV;

точна маневреність у прибережних водах;

повна автономія з обробкою зображень та злиттям датчиків;

аварійний режим;

варіанти стаціонарних та мобільних постів управління.

Нагадаємо, Туреччина використала БПЛА Akinci з українськими двигунами. Перед використанням він здійснив понад 1000 вильотів.

Також Фокус писав про те, що українські фахівці розробили безпілотні літальні апарати, які здатні знищити іранські дрони-камікадзе Shahed.