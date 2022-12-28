Дрон ВСУ ранил россиянина в окопе: оккупант взорвал себя сам (видео)

В видеоролике дрон обнаружил четырех российских солдат, которые спрятались в окопе, и сбросил в него гранату типа "ВОГ".

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Операторы Вооруженных сил Украины с помощью дрона атаковали российского военного. Подробности и кадры Командование Десантно-Штурмовых войск разместило в Facebook.

В видеоролике дрон обнаружил четырех российских солдат, которые спрятались в окопе, и сбросил в него гранату типа "ВОГ". Один из оккупантов выжил после взрыва, получив ранение, но решил покончить жизнь самоубийством — выдернул чеку из ручной гранаты и отвернулся, дожидаясь детонации.

Как отметила пресс-служба командования ДШВ, российские военные после получения ранения не надеются на эвакуацию и медицинскую помощь, а потому сами обрывают свои жизни, чтобы не мучиться. Тем временем, украинские воины, в том числе операторы беспилотников, продолжают наносить удары по противнику на самых важных направлениях.

В ноябре сообщали, как украинский дрон трижды атаковал российского солдата, но так и не смог уничтожить. Оккупант получил ранение, но успевал отбросить гранаты, падающие рядом, до того, как они взрывались. Российские СМИ утверждают, что ему удалось спастись, несмотря на травму.

В начале ноября появилось видео, как украинский БПЛА Punisher поразил минометную позицию ВС РФ. Россияне обосновались возле частного жилого дома, а беспилотник метко сбросил на них снаряд.

В октябре ВСУ с помощью дрона поразил россиян, вооруженных антидроновой пушкой "Ступор". Противник заметил беспилотник и пытался заглушить его новейшим оружием, но так и не смог предотвратить атаку.