Дрон ЗСУ поранив росіянина в окопі: окупант підірвав себе сам (відео)

У відеоролику дрон виявив чотирьох російських солдатів, які сховалися в окопі, та скинув у нього гранату типу "ВОГ".

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Оператори Збройних Сил України за допомогою дрона атакували російського військового. Подробиці та кадри Командування Десантно-Штурмових військ розмістило у Facebook.

У відеоролику дрон виявив чотирьох російських солдатів, які сховалися в окопі, та скинув у нього гранату типу "ВОГ". Один з окупантів вижив після вибуху, отримавши поранення, але вирішив накласти на себе руки — висмикнув чеку з ручної гранати і відвернувся, чекаючи детонації.

Як зазначила пресслужба командування ДШВ, російські військові після отримання поранення не сподіваються на евакуацію та медичну допомогу, а тому самі обривають свої життя, щоб не мучитися. Тим часом українські воїни, зокрема оператори безпілотників, продовжують завдавати ударів по противнику на найважливіших напрямках.

У листопаді повідомляли, як український дрон тричі атакував російського солдата, але так і не зміг знищити. Окупант отримав поранення, але встигав відкинути гранати, що падали поряд, до того, як вони вибухали. Російські ЗМІ стверджують, що йому вдалося врятуватися, попри травму.

На початку листопада з'явилося відео, як український БПЛА Punisher вразив мінометну позицію ЗС РФ. Росіяни влаштувалися біля приватного житлового будинку, а безпілотник влучно скинув на них снаряд.

У жовтні ЗСУ за допомогою дрона вразив росіян, озброєних антидроновою гарматою "Ступор". Противник помітив безпілотник і намагався заглушити його новітньою зброєю, але так і не зміг запобігти атаці.