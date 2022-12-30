Новый Telegram-бот показывает, есть ли свет дома или на работе: как пользоваться

Для работы системы требуется хотя бы раз подключиться к сети Wi-Fi со статическим IP-адресом, потом бот сам будет отправлять уведомления.

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Украинский программист с псевдонимом Yuriy Code создал в мессенджере Telegram бота, информирующего об отключении света в разных локациях. Он раскрыл подробности проекта изданию dev.ua.

Бот под названием "Чи є світло (Бот)" работает довольно просто: пользователю достаточно хотя бы раз оказаться в нужном месте: квартире, доме, офисе, магазине, ресторане, почтовом отделении и т.д, а затем подключиться к местному Wi-Fi. Система отслеживает работу сети по IP-адресу и сообщает, когда она включается или выключается вместе с электроснабжением. Если роутер или маршрутизатор работают от розетки, то они не могут раздавать беспроводной Интернет, когда нет света.

[ + – ] Скриншот чата с ботом "Есть ли свет" в Telegram Фото: Скриншот

"Бот работает только если в локациях статический public IP-адрес (т.е. не ADSL-соединение с DHCP или что-то похожее), если роутер не питается от аккумулятора, и если роутер отвечает на ICMP-сообщение (так и было в большинстве заведений где я бываю, но возможно у вас это не так). Я использую его, чтобы узнать, когда исчезает свет в квартире и появляется в моем спортзале. Часто (но не всегда) эти места отключаются в разное время", – поделился разработчик.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно ввести "Чи є світло (Бот)" в поисковой строке Telegram или же перейти по прямой ссылке. Внизу появятся три кнопки, нужно нажать среднюю: "Подписаться" и следовать дальнейшим инструкциям. Подписываться можно одновременно на несколько мест, самостоятельно указав их названия. Кнопка "Статус" позволяет проверить, где есть или отсутствует электроснабжение, а еще одна предназначена для удаления ненужных локаций.

Ранее писали, как запустить Wi-Fi в доме при отключении света. Во время перебоев с центральным электроснабжением украинцам могут помочь зарядные станции, роутеры и другие сетевые устройства, работающие от аккумуляторов.

Неделю назад "Укртелеком" запустил услугу, показывающую, могут ли украинцы получить Интернет без света. Провайдер утверждает, что подключил большинство своих сетевых узлов к батареям или генераторам, обеспечивающим связь в течение нескольких часов.