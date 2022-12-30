Новий Telegram-бот показує, чи є світло вдома або на роботі: як користуватися

Для роботи системи потрібно хоча б раз підключитися до мережі Wi-Fi зі статичною IP-адресою, потім бот сам надсилатиме повідомлення.

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Український програміст зі псевдонімом Yuriy Code створив у месенджері Telegram бота, який інформує про відключення світла в різних локаціях. Він розкрив подробиці проєкту виданню dev.ua.

Бот під назвою "Чи є світло (Бот)" працює досить просто: користувачеві достатньо хоча б раз опинитися в потрібному місці: квартирі, будинку, офісі, магазині, ресторані, поштовому відділенні тощо, — а потім підключитися до місцевого Wi-Fi. Система відстежує роботу мережі за IP-адресою та повідомляє, коли вона вмикається або вимикається разом із електропостачанням. Якщо роутер або маршрутизатор працюють від розетки, вони не можуть роздавати бездротовий інтернет, коли немає світла.

[ + – ] Скриншот чату з ботом "Чи є світло" в Telegram Фото: Скриншот

"Бот працює, тільки якщо в локаціях статична public IP-адреса (тобто не ADSL-з'єднання з DHCP або щось схоже), якщо роутер не живиться від акумулятора та якщо роутер відповідає на ICMP-повідомлення (так і було в більшості закладів, де я буваю, але, можливо, у вас це не так). Я використовую його, щоб дізнатися, коли зникає світло в квартирі та з'являється в моєму спортзалі. Часто (але не завжди) ці місця вимикаються в різний час", — поділився розробник.

Щоб скористатися послугою, потрібно ввести "Чи є світло (Бот)" у пошуковому рядку Telegram або перейти за прямим посиланням. Унизу з'являться три кнопки, потрібно натиснути середню "Підписатися" та слідувати подальшим інструкціям. Підписуватися можна одночасно на кілька місць, самостійно вказавши їхні назви. Кнопка "Статус" дозволяє перевірити, де є чи відсутнє електропостачання, а ще одна призначена для видалення непотрібних локацій.

Раніше писали, як запустити Wi-Fi у будинку в разі відключення світла. Під час перебоїв із центральним електропостачанням українцям можуть допомогти зарядні станції, роутери й інші мережеві пристрої, що працюють від акумуляторів.

Тиждень тому "Укртелеком" запустив послугу, яка показує, чи українці можуть отримати інтернет без світла. Провайдер стверджує, що підключив більшість своїх мережних вузлів до батарей або генераторів, що забезпечують зв'язок протягом кількох годин.