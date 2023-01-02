Realme разработала самую быструю зарядку для смартфонов мощностью 240 Вт (фото)

Инсайдеры уверяют, что устройство получит пять уровней защиты и будет распределять электроэнергию безопасно для телефона.

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Компания Realme представила зарядное устройство для смартфона GT Neo5, которое должно обеспечить самую быструю зарядку на мировом рынке. Об этом пишет китайский сайт MyDrivers.

Универсальное устройство мощностью 240 Вт (20 В / 12 А) использует универсальный разъем USB-C, который передает электроэнергию на двухрядный аккумуляторный блок. Смартфон Realme GT Neo5 получит два аккумуляторных элемента, каждый с отдельным преобразователем тока — такая конструкция должна лучше и быстрее распределять энергию. При подключении к сети зарядное устройство будет поддерживать напряжение 10 В и силу тока 24 А.

[ + – ] Адаптер зарядного устройства Realme GT Neo5 Фото: mydrivers.com

На снимках адаптера можно заметить надпись SuperVOOC — это название обычно связывают с продукцией Oppo. Впрочем, как пишет GSM Arena, Oppo делится наработками с Realme, поэтому в будущем такие зарядки могут получить смартфоны обоих брендов.

[ + – ] Зарядное устройство Realme GT Neo5 Фото: mydrivers.com

По данным MyDrivers, зарядное устройство, провода и разъемы получили пять уровней защиты от перегрева, скачков напряжения, короткого замыкания и т.д. Производители модифицировали USB-разъем, снизив комплексное электрическое сопротивление (импеданс) и контактное сопротивление устройства. Кроме того, они взяли провода с более толстыми жилами, чтобы передавать ток с большей силой и мощностью. Чип шифрования E-Marker задействует специальный алгоритм для защиты от подделки и установки хакерских прошивок.

Зарядное устройство для Realme GT Neo5 мощностью 240 Вт должны официально представить 5 января, а в продажу новинку планируют запустить в первом квартале 2023 года. Смартфон также получит версию, поддерживающую только зарядку мощностью 150 Вт.

Производитель анонсировал, что Realme GT Neo5 гибкий OLED-экран и процессор Qualcomm Snapdragon 8+. Еще одной особенностью станет основанная камера Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизацией изображения OIS.

Ранее корейские инженеры представили систему, заряжающую смартфоны с помощью лазера на расстоянии до 30 метров. Чтобы технология работала, необходимо установить передатчик в помещениях, а приемник — непосредственно в мобильные телефоны. По словам инженеров, устройства будут заряжаться без проводов, как только пользователь принесет их в комнату с оптическим источником питания.

Писали также, что подросток из США Лино Марреро придумал обувь, заряжающую смартфоны при ходьбе. Технология Kinetic Kickz заполняет батарею на 10% всего за 12 минут.