Realme розробила найшвидшу зарядку для смартфонів потужністю 240 Вт (фото)

Інсайдери запевняють, що пристрій отримає п'ять рівнів захисту й розподілятиме електроенергію безпечно для телефону.

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Компанія Realme представила зарядний пристрій для смартфону GT Neo5, який має забезпечити найшвидшу зарядку на світовому ринку. Про це пише китайський сайт MyDrivers.

Універсальний пристрій потужністю 240 Вт (20 В/12 А) використовує універсальний роз'єм USB-C, який передає електроенергію на дворядний акумуляторний блок. Смартфон Realme GT Neo5 отримає два акумуляторні елементи, кожен із окремим перетворювачем струму — така конструкція повинна краще та швидше розподіляти енергію. При підключенні до мережі зарядний пристрій підтримуватиме напругу 10 В і силу струму 24 А.

[ + – ] Адаптер зарядного пристрою Realme GT Neo5 Фото: mydrivers.com

На знімках адаптера можна помітити напис SuperVOOC — цю назву зазвичай пов'язують із продукцією Oppo. Втім, як пише GSM Arena, Oppo ділиться напрацюваннями з Realme, тому в майбутньому такі зарядки можуть отримати смартфони обох брендів.

[ + – ] Зарядний пристрій Realme GT Neo5 Фото: mydrivers.com

За даними MyDrivers, зарядний пристрій, дроти й роз'єми отримали п'ять рівнів захисту від перегріву, стрибків напруги, короткого замикання тощо. Виробники модифікували USB-роз'єм, знизивши комплексний електричний опір (імпеданс) і контактний опір пристрою. Крім того, вони взяли дроти з товстішими жилами, щоб передавати струм із більшою силою та потужністю. Чип шифрування E-Marker використовує спеціальний алгоритм для захисту від підробки та встановлення хакерських прошивок.

Зарядний пристрій Realme GT Neo5 потужністю 240 Вт повинні офіційно представити 5 січня, а в продаж новинку планують запустити у першому кварталі 2023 року. Смартфон також отримає версію, що підтримує лише заряджання потужністю 150 Вт.

Виробник анонсував, що Realme GT Neo5 гнучкий OLED-екран і процесор Qualcomm Snapdragon 8+. Ще однією особливістю стане заснована камера Sony IMX890 із підтримкою оптичної стабілізацією зображення OIS.

Раніше корейські інженери представили систему заряджання смартфонів за допомогою лазера на відстані до 30 метрів. Щоб технологія працювала, необхідно встановити передавач у приміщеннях, а приймач безпосередньо в мобільні телефони. За словами інженерів, пристрої заряджатимуться без дротів, як тільки користувач принесе їх у кімнату з оптичним джерелом живлення.

Писали також, що підліток із США Ліно Марреро придумав взуття, що заряджає смартфони під час ходьби. Технологія Kinetic Kickz заповнює батарею на 10% лише за 12 хвилин.