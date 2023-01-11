Люди во всем мире предпочитают подержанные смартфоны: продажи новых гаджетов падают

Модели прошлых лет остаются работоспособными благодаря регулярным обновлениям, но при этом стоят намного дешевле новых.

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В 2022 году огромное количество потребителей отдало предпочтение восстановленным и подержанным смартфонам перед новыми. Аналитическая компания IDC представила точные данные в своем новом исследовании.

Мировые продажи подержанных смартфонов за последний год выросли на 11,5% — до 282,6 миллионов в 2022 году против 253,4 миллионов в 2023 году. Как предполагают аналитики, показатель продолжит расти примерно на 10,3% в год и к 2026-му количество проданных устройств, бывших в употреблении, достигнет 413,3 млн.

Аналитики отметили, что благодаря обновлениям системы, которое предоставляют Apple, Google и Nokia и другие компании, даже смартфоны двухлетней давности могут работать с современным программным обеспечением. Это лишает пользователей необходимости регулярно менять гаджеты на новые и более дорогие модели.

"Бывшие в употреблении устройства демонстрируют большую устойчивость к рыночным сдерживающим факторам, чем продажи новых смартфонов, поскольку аппетит потребителей во многих регионах остается повышенным. Привлекательные цены имеют решающее значение для роста, поскольку основным преимуществом остается экономия затрат", — объяснил менеджер по исследованиям IDC Энтони Скарселла.

Наименьшую популярность подержанная техника имеет в Северной Америке. Как показало исследование, в 2022 году поставки бывших в употреблении смартфонов составили 26% всех продаж в регионе, тогда как в остальных частях мира показатель достигал 74%. Ожидается, что К 2026 году поставки в Северной Америке сократятся до 25,1%, но глобально вырастут до 74,9%.

Недавно американские журналисты представили гаджеты, сервисы и бренды, которые "умерли" в 2022 году. Среди них оказались iPod, Internet Explorer, Blackberry, Meta Portal Plus и iPhone12 mini.

Тем временем, на выставке CES 2023 Qualcomm представила новый сервис, обеспечивающий спутниковую связь для Android-смартфонов. Он позволит отправлять сообщения практических из любой точки мира, где нет сотового покрытия.