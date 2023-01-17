"Ловец дронов": бойцы ТрО получили современный комплекс для борьбы с БПЛА (фото)

Система позволяет обнаруживать вражеские беспилотники-камикадзе на расстоянии до 7 км и перехватывать их сетями.

Related video

Военнослужащие 251 батальона 241 бригады территориальной обороны Киева получили на вооружение систему для борьбы с российскими дронами. Об этом пресс-служба подразделения отчиталась в Facebook.

В комплект "Ловца дронов" входит небольшой радар, устанавливаемый на штативе, который обнаруживает БПЛА в воздухе на расстоянии до 7 километров. Зная местоположение цели, военные запускают гексакоптер-перехватчик, который догоняет вражеский беспилотник и набрасывает на него сетку, не давая лететь дальше.

[ + – ] Радар для поиска дронов, полученный ТрО Киева Фото: Facebook

"Новое вооружение позволит существенно снизить вред от вражеских дронов-разведчиков и дронов-камикадзе в секторе своего действия, а это, в свою очередь, усилит позиции защитников Украины", — отметили представители 241-й бригады.

[ + – ] Дрон для ловли БПЛА под Киевом Фото: Facebook

Судя по фото, в комплект также входит защищенный ноутбук и пульт управления. Предполагается, что операторы смогут следить за показаниями радаров из автомобиля.

[ + – ] Система управления "ловцом дронов" Фото: Facebook [ + – ] Ноутбук оператора "ловца дронов" в автомобиле Фото: Facebook

Ранее специалист по беспилотникам Валерий Яковенко рассказал, как Украина и Россия борются с дронами на войне. По его словам, применяются два типа защитных систем: средства радиоэлектронной борьбы, обрывающие связь с оператором, и средства радиоэлектронной разведки, позволяющие обнаружить и отследить летательный аппарат.

В ноябре израильская компания D-Fend Solutions выпустила новую систему EnforceAir для борьбы с дронами. Она сочетает в себе функции радара и "глушилки", используя разные радиочастоты.

В декабре писали, что украинские инженеры разрабатывают ударные БПЛА для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed. Помимо беспилотников, они могут уничтожать вражескую технику и живую силу даже в зданиях.