"Ловец дронов": бойцы ТрО получили современный комплекс для борьбы с БПЛА (фото)
Система позволяет обнаруживать вражеские беспилотники-камикадзе на расстоянии до 7 км и перехватывать их сетями.
Военнослужащие 251 батальона 241 бригады территориальной обороны Киева получили на вооружение систему для борьбы с российскими дронами. Об этом пресс-служба подразделения отчиталась в Facebook.
В комплект "Ловца дронов" входит небольшой радар, устанавливаемый на штативе, который обнаруживает БПЛА в воздухе на расстоянии до 7 километров. Зная местоположение цели, военные запускают гексакоптер-перехватчик, который догоняет вражеский беспилотник и набрасывает на него сетку, не давая лететь дальше.
"Новое вооружение позволит существенно снизить вред от вражеских дронов-разведчиков и дронов-камикадзе в секторе своего действия, а это, в свою очередь, усилит позиции защитников Украины", — отметили представители 241-й бригады.
Судя по фото, в комплект также входит защищенный ноутбук и пульт управления. Предполагается, что операторы смогут следить за показаниями радаров из автомобиля.
Ранее специалист по беспилотникам Валерий Яковенко рассказал, как Украина и Россия борются с дронами на войне. По его словам, применяются два типа защитных систем: средства радиоэлектронной борьбы, обрывающие связь с оператором, и средства радиоэлектронной разведки, позволяющие обнаружить и отследить летательный аппарат.
В ноябре израильская компания D-Fend Solutions выпустила новую систему EnforceAir для борьбы с дронами. Она сочетает в себе функции радара и "глушилки", используя разные радиочастоты.
В декабре писали, что украинские инженеры разрабатывают ударные БПЛА для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed. Помимо беспилотников, они могут уничтожать вражескую технику и живую силу даже в зданиях.