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Діджитал Російсько-українська війна

"Ловець дронів": бійці ТрО отримали сучасний комплекс для боротьби з БПЛА (фото)

Ловець дронів
Ловець дронів 251 батальйону 241 бригади ТрО Києва

Система дозволяє виявляти ворожі безпілотники-камікадзе на відстані до 7 км та перехоплювати їх мережами.

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Військовослужбовці 251 батальйону 241 бригади територіальної оборони Києва отримали на озброєння систему боротьби з російськими дронами. Про це пресслужба підрозділу прозвітувала у Facebook.

У комплект "Ловця дронів" входить невеликий радар, що встановлюється на штативі, який виявляє БПЛА у повітрі на відстані до 7 кілометрів. Знаючи місце розташування цілі, військові запускають гексакоптер-перехоплювач, який наздоганяє ворожий безпілотник і накидає на нього сітку, не даючи летіти далі.

Радар "ловця дронів" Fullscreen
Радар для пошуку дронів, отриманий ТрО Києва
Фото: Facebook

"Нове озброєння дозволить суттєво знизити шкоду від ворожих дронів-розвідників та дронів-камікадзе у секторі своєї дії, а це, зі свого боку, посилить позиції захисників України", — зазначили представники 241-ї бригади.

Дрон перехоплювач Fullscreen
Дрон для лову БПЛА під Києвом
Фото: Facebook

Судячи з фото, в комплект також входить захищений ноутбук та пульт керування. Передбачається, що оператори матимуть змогу стежити за показаннями радарів з автомобіля.

Ловець дронов Fullscreen
Система управління "ловцем дронів"
Фото: Facebook
Ноутбук ловця дронів Fullscreen
Ноутбук оператора "ловця дронів" в автомобілі
Фото: Facebook

Раніше фахівець із безпілотників Валерій Яковенко розповів, як Україна та Росія борються з дронами на війні. За його словами, застосовуються два типи захисних систем: засоби радіоелектронної боротьби, що обривають зв'язок з оператором, та засоби радіоелектронної розвідки, що дозволяють виявити та відстежити літальний апарат.

У листопаді ізраїльська компанія D-Fend Solutions випустила нову систему EnforceAir для боротьби з дронами. Вона поєднує в собі функції радара та "глушилки", використовуючи різні радіочастоти.

У грудні писали, що українські інженери розробляють ударні БПЛА для боротьби з іранськими дронами-камікадзе Shahed. Крім безпілотників, вони можуть знищувати ворожу техніку та живу силу навіть у будинках.