ВСУ завладели российским дроном в Луганской области, перехватив управление (фото)

Специальный комплекс радиоэлектронной борьбы позволил военным приземлить квадрокоптер DJI Mavic 3.

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Защитники Украины захватили российский беспилотник в Луганской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники обнаружили коммерческий квадрокоптер DJI Mavic 3, подлетевший к линии фронта с российской стороны, и передали информацию украинскому оператору комплекса для борьбы с БПЛА.

[ + – ] Дрон DJI Mavic 3, захваченный в Луганской области Фото: ГПСУ

Тот обнаружил цель в воздухе, а затем перехватил управление и приземлил ее на землю. Как отметили пограничники, после захваченный "Мавик" доставили одному из подразделений ВСУ после проверки саперами.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Можно предположить, что речь идет о так называемом "антидроновом ружье", которое подавляет связь между БПЛА и оператором. Некоторые модели действительно способны перехватывать управление дронами, используя метод подмены сигнала. К примеру, такой технологией обладает комплекс DroneDefender от австралийской компании Dedrone, о которых писали раньше.

В октябре Dedrone выпустила более компактное антидроновое ружье для городской среды. Новая модель под названием DedroneDefender очень точно излучает радиопомехи, чтобы поражать только беспилотники и не задевать другие электронные устройства.

Недавно сообщали, что бойцы ВСУ сбили сразу три российских БПЛА в Одесской области. 88 батальон морской пехоты воспользовался антидроновым ружьем ANTIDRON KVSG-6 украинского производства, которое в январе получили от волонтеров.