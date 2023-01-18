ЗСУ заволоділи російським дроном у Луганській області, перехопивши управління (фото)

Спеціальний комплекс радіоелектронної боротьби дав змогу військовим приземлити квадрокоптер DJI Mavic 3.

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Захисники України захопили російський безпілотник у Луганській області. Про це у Facebook повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Прикордонники виявили комерційний квадрокоптер DJI Mavic 3, який підлетів до лінії фронту з російського боку, та передали інформацію українському оператору комплексу для боротьби з БПЛА.

[ + – ] Дрон DJI Mavic 3, захоплений у Луганській області Фото: ГПСУ

Той виявив ціль у повітрі, а потім перехопив керування і приземлив його на землю. Як зазначили прикордонники, пізніше захоплений "Мавік" доставили одному з підрозділів ЗСУ після перевірки саперами.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Можна припустити, що йдеться про так звану "антидронову рушницю", яка пригнічує зв'язок між БПЛА та оператором. Деякі моделі справді здатні перехоплювати керування дронами, використовуючи метод підміни сигналу. Наприклад, таку технологію має комплекс DroneDefender від австралійської компанії Dedrone, про який писали раніше.

У жовтні Dedrone випустила компактнішу антидронову рушницю для міського середовища. Нова модель під назвою DedroneDefender дуже точно випромінює радіоперешкоди, щоб вражати лише безпілотники та не зачіпати інші електронні пристрої.

Нещодавно повідомляли, що бійці ЗСУ збили відразу три російські БПЛА в Одеській області. 88 батальйон морської піхоти скористався антидроновою рушницею ANTIDRON KVSG-6 українського виробництва, яку у січні отримали від волонтерів.