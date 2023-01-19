Роскосмос может полностью завладеть ГЛОНАСС из-за краха авторынка в России

Стоимость эксплуатации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" составляет около 1,5 млрд рублей в год. Ранее оператор полностью покрывал расходы за счет производителей автомобилей, но рынок уже сократился на 60%.

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Компания "ГЛОНАСС", оператор спутниковой системы "ЭРА-ГЛОНАСС", может перейти в собственность государственной корпорации "Роскосмос". Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на проект указа президента России.

Сейчас 100% акций компании принадлежат федеральному правительству РФ, но документ предлагает передать их "Роскосмосу" в связи с "изменившейся конъюнктурой рынка". Дело в том, что с 2018 года "ГЛОНАСС" обеспечивает работу информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" полностью за свой счет, получая доходы от автомобильного рынка, который в 2022 году просел более чем на 60,8%, а в 2023 году прогнозируется сокращение еще на 20%. Стоимость эксплуатации системы составляет около 1,5 млрд рублей в год.

"Передача акций в Роскосмос позволит ускорить процесс коммерциализации продуктов госкорпорации (имеется в виду "Роскосмос", — ред.)", — отметили авторы проекта. Они добавили, что "ГЛОНАСС" может стать оператором обширной экосистемы продуктов и сервисов, уже созданных "Роскосмосом". В 2022 году компания подготовилась к переориентации работы в направлениях, необходимых космической корпорации, в том числе предоставлении услуг спутниковой навигации.

Стоит отметить, что ГЛОНАСС — это еще и одноименная российская система спутниковой навигации. Изначально она имела военное предназначение, но позже нашла применение еще и в гражданской среде, например, в автомобильных навигаторах. "ЭРА-ГЛОНАСС" — это отдельный продукт, созданный для экстренного реагирования на ДТП и другие чрезвычайные происшествия на дорогах РФ. Система собирает данные и передает их специальным службам с помощью сетей сотовых операторов и навигаторов внутри автомобиля, ГЛОНАСС или GPS.

Спутниковую систему ГЛОНАСС могут использовать военные дроны с ЭМИ-снарядами, запатентованные в России Московским пограничным институтом ФСБ. Ожидается, что они смогут выводить из строя беспилотники и другую электронику на поле боя.

В ноябре ГУР МО Украины сообщило, что иностранные компании помогают наводить российские ракеты через ГЛОНАСС. Как оказалось, некоторые разработчики электроники обеспечивают поддержку спутниковой системы РФ в своих чипах.