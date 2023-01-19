Роскосмос може повністю заволодіти ГЛОНАСС через крах авторинку в Росії

Вартість експлуатації системи "ЕРА-ГЛОНАСС" складає близько 1,5 млрд рублів на рік. Раніше оператор повністю покривав витрати за рахунок автовиробників, але ринок вже скоротився на 60%.

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Компанія "ГЛОНАСС", оператор супутникової системи "ЕРА-ГЛОНАСС", може перейти у власність державної корпорації "Роскосмос". Про це повідомляє агентство ТАРС, посилаючись на проєкт указу президента Росії.

Зараз 100% акцій компанії належать федеральному уряду РФ, але документ пропонує передати їх "Роскосмосу" у зв'язку зі "змінною кон'юнктурою ринку". Справа в тому, що з 2018 року "ГЛОНАСС" забезпечує роботу інформаційної системи "ЕРА-ГЛОНАСС" повністю за власний рахунок, отримуючи доходи від автомобільного ринку, який у 2022 році просів більш ніж на 60,8%, а у 2023 році прогнозується скорочення ще на 20%. Вартість експлуатації системи становить близько 1,5 млрд. рублів на рік.

"Передача акцій до Роскосмосу дозволить прискорити процес комерціалізації продуктів держкорпорації (мається на увазі "Роскосмос", — ред.)", — зазначили автори проєкту. Вони додали, що ГЛОНАСС може стати оператором великої екосистеми продуктів і сервісів, вже створених Роскосмосом. У 2022 році компанія підготувалася до переорієнтації роботи у напрямках, необхідних космічній корпорації, у тому числі наданні послуг супутникової навігації.

Варто зазначити, що ГЛОНАСС — це ще й однойменна система супутникової навігації. Спочатку вона мала військове призначення, але пізніше знайшла застосування ще й у цивільному середовищі, наприклад, в автомобільних навігаторах. "ЕРА-ГЛОНАСС" — це окремий продукт, створений для екстреного реагування на ДТП та інші надзвичайні події на дорогах РФ. Система збирає дані та передає їх спеціальним службам за допомогою мереж стільникових операторів та навігаторів усередині автомобіля, ГЛОНАСС або GPS.

Супутникову систему ГЛОНАСС можуть використовувати військові дрони з ЕМІ-снарядами, запатентовані у Росії Московським прикордонним інститутом ФСБ. Очікується, що вони зможуть виводити з ладу безпілотники та іншу електроніку на полі бою.

У листопаді ГУР МО України повідомило, що іноземні компанії допомагають наводити російські ракети через ГЛОНАСС. Як виявилось, деякі розробники електроніки забезпечують підтримку супутникової системи РФ у своїх чіпах.