"Русские будут удивлены": военные отчитались о работе дронов H10 Poseidon Mk II (видео)

Представители ВСУ отметили простоту в управлении, надежность и устойчивость аппарата к средствам радиоэлектронной борьбы.

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Украинские военнослужащие опробовали разведывательные беспилотники H10 Poseidon Mk II, недавно полученные от волонтеров. Они поделились первыми впечатлениями в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале партии "Европейская солидарность".

Один из военных, сохранивший анонимность, отметил техническую продвинутость авиационных комплексов, которые его группа получила впервые. По его словам, H10 Poseidon Mk II лишен многих недостатков, которые свойственны аналогичным беспилотникам.

"Мне есть с чем сравнивать", — отметил он. — "Проблемные технические вопросы, возникавшие с другими комплексами, что значительно улучшит работу аэроразведки, корректирования артиллерии и огневого поражения. Боевое применение — пока военная тайна. Я думаю, русские будут неприятно удивлены практическим применением этих самолетов".

Специалисты помогли модернизировать беспилотник для условий войны в Украине. Одним из улучшений стало размещение станций управления Poseidon в грузовиках. Военнослужащие утверждают, что машины оборудовали с учетом их требований и пожеланий. Как можно заметить на видео, в кузове грузовика постановили саму станцию управления дронами, два больших изогнутых монитора, кресла, инверторы, обогреватель, звукоизоляцию, генератор.

"Я относительно недавно стала военнослужащей, и это первая большая "птичка" БПЛА в моей жизни. Могу сказать, что при наличии мозгов и хотя бы каких-то навыков им не настолько сложно научиться управлять. Он — достаточно интуитивный борт, который достаточно правильно себя ведет в небе. У него хорошая камера, стабилизация, он очень классно работает со средствами радиоэлектронной борьбы. Соответственно, ему удается выполнять задания", — прокомментировала военнослужащая в ролике.

Операторы прошли обучение по ускоренной программе, изучили теорию и приобрели новые навыки на практике. Народный депутат из "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал, что в ближайшее время комплексы H10 Poseidon Mk II передадут бригаде артиллерийской разведки, работающей "по всему фронту", 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, а также танковой бригаде.

Ранее писали, на что способны разведывательные дроны H10 Poseidon Mk II, полученные ВСУ. БПЛА производства компании Swarmly (Кипр) имеют камеры с 40-кратным зумом, грузоподъемность до 3 кг, дальность полета 150 км и максимальную скорость 100 км/ч.

Накануне в Украине создали специальные дроны для разведчиков ГУР. Недавно волонтеры передали разведчикам гексакоптер Raider и беспилотный самолет Raider VTOL, которые весьма усточивы к российским средствам РЭБ и обладают другими преимуществами.