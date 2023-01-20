"Росіяни будуть здивовані": військові відзвітували про роботу дронів H10 Poseidon Mk II (відео)

Представники ЗСУ відзначили простоту в управлінні, надійність та стійкість апарату до засобів радіоелектронної боротьби.

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Українські військовослужбовці випробували розвідувальні безпілотники H10 Poseidon Mk II, які нещодавно отримали від волонтерів. Вони поділилися першими враженнями у відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі партії "Європейська солідарність".

Один із військових, який зберіг анонімність, відзначив технічну просунутість авіаційних комплексів, які його група отримала вперше. За його словами, H10 Poseidon Mk II позбавлений багатьох недоліків, властивих аналогічним безпілотникам.

"Мені є з чим порівнювати", — зазначив він. — "Проблемні технічні питання, які виникали з іншими комплексами, відсутні, що значно покращить роботу аеророзвідки, коригування артилерії та вогневої поразки. Бойове застосування — поки що військова таємниця. Я думаю, росіяни будуть неприємно здивовані практичним застосуванням цих літаків".

Фахівці допомогли модернізувати безпілотник за умов війни в Україні. Одним із покращень стало розміщення станцій управління Poseidon у вантажівках. Військовослужбовці стверджують, що машини обладнали з урахуванням їхніх вимог та побажань. Як можна помітити на відео, в кузові вантажівки установили саму станцію управління дронами, два великі вигнуті монітори, крісла, інвертори, обігрівач, звукоізоляцію, генератор.

"Я відносно нещодавно стала військовослужбовцем, і це перша велика "пташка" БПЛА у моєму житті. Можу сказати, що за наявності мізків і хоча б якихось навичок ним не настільки складно навчитися керувати. Він — досить інтуїтивний борт, який досить правильно себе веде в небі. Має гарну камеру, стабілізацію, він дуже класно працює із засобами радіоелектронної боротьби. Відповідно, йому вдається виконувати завдання", — прокоментувала військовослужбовець в ролику.

Оператори пройшли навчання за прискореною програмою, вивчили теорію та набули нових навичок на практиці. Народний депутат із "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів, що найближчим часом комплекси H10 Poseidon Mk II передадуть бригаді артилерійської розвідки, яка працює "по всьому фронті", 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, а також танковій бригаді.

Раніше писали, на що здатні розвідувальні дрони H10 Poseidon Mk II, отримані ЗСУ. БПЛА виробництва компанії Swarmly (Кіпр) мають камери з 40-кратним зумом, вантажопідйомність до 3 кг, дальність польоту 150 км та максимальну швидкість 100 км/год.

Напередодні в Україні створили спеціальні дрони для розвідників ГУР. Нещодавно волонтери передали розвідникам гексакоптер Raider і безпілотний літак Raider VTOL, які дуже стійкі до російських засобів РЕБ і мають інші переваги.