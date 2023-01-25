"Тысяча птичек на фронте": Федоров показал работу украинской армии дронов (видео)

Минобороны, Генштаб ВСУ и Госспецсвязи оценивают эффективность каждой модели на поле боя. Недавно один из дронов взорвал технику ВС РФ на Херсонском направлении.

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В настоящее время на фронте работают около 1000 беспилотников, переданных Вооруженным силам Украины в рамках проекта "Армия дронов". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал в Telegram, как летательные аппараты уничтожают россиян.

В опубликованном ролике тепловизионная камера запечатлела с высоты птичьего полета российский грузовик, который прибыл на позицию и заехал под маскировочную сеть в Херсонской области. Украинский беспилотник метко сбросил гранату, которая попала прямо в двигатель и вызвала мощный взрыв.

"Армия дронов в действии. На видео — очередной пример, как беспилотники, которыми вы снабдили ребят из ВСУ, уничтожили российскую технику. На этот раз в Херсонском направлении", — отметил Михаил Федоров, пообещав выкладывать больше подобных роликов.

Министр добавил, что Минобороны, Генеральный штаб ВСУ и Госспецсвязи продолжают формировать "Армию дронов", оценивая эффективность каждого летательного аппарата. Сейчас около 1000 БПЛА действуют на передовой, законтрактовано еще 1711 единиц, из них 1056 — украинского производства.

В начале июля Минцифры и Генштаб объявили о формировании армии дронов для ВСУ, чтобы закрыть всю линию фронта длиной почти 2500 км. Они начали принимать пожертвования через платформу UNITED24 в виде денег и самих летательных аппаратов. Уже через неделю проект "Армия дронов" отправил на фронт первые БПЛА: модели Phantom и Mavic производства DJI.

В начале января эксперт Вадим Гриб рассказал, почему в Украине производят так мало дешевых дронов для ВСУ. По его словам, независимым разработчикам тяжело наладить производство и получать контракты от Минобороны из-за отсутствия поддержки.