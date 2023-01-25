"Тисяча пташок на фронті": Федоров показав роботу української армії дронів (відео)

Міноборони, Генштаб ЗСУ та Держспецзв'язку оцінюють ефективність кожної моделі на полі бою. Нещодавно один із дронів підірвав техніку ЗС РФ на Херсонському напрямку.

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Наразі на фронті працюють близько 1000 безпілотників, переданих Збройним Силам України у межах проєкту "Армія дронів". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як літальні апарати знищують росіян.

В опублікованому ролику тепловізійна камера зняла з висоти пташиного польоту російську вантажівку, яка прибула на позицію і заїхала під маскувальну сітку в Херсонській області. Український безпілотник влучно скинув гранату, яка потрапила прямо у двигун та спричинила потужний вибух.

"Армія дронів у дії. На відео — черговий приклад, як безпілотники, якими ви забезпечили хлопців із ЗСУ, знищили російську техніку. Цього разу в Херсонському напрямку", — зазначив Михайло Федоров, пообіцявши викладати більше подібних роликів.

Міністр додав, що Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ та Держспецзв'язку продовжують формувати "Армію дронів", оцінюючи ефективність кожного літального апарату. Нині близько 1000 БПЛА діють на передовій, законтрактовано ще 1711 одиниць, із них 1056 — українського виробництва.

На початку липня Мінцифри та Генштаб оголосили про формування армії дронів для ЗСУ, щоб закрити всю лінію фронту завдовжки майже 2500 км. Вони почали приймати пожертвування через платформу UNITED24 у вигляді грошей та самих літальних апаратів. Вже за тиждень проект "Армія дронів" відправив на фронт перші БПЛА: моделі Phantom та Mavic виробництва DJI.

На початку січня експерт Вадим Гриб розповів, чому в Україні виробляють так мало дешевих дронів для ЗСУ. За його словами, незалежним розробникам важко налагодити виробництво та отримувати контракти від Міноборони через відсутність підтримки.