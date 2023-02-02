Украина может изготавливать любые дроны: разработчик БПЛА Punisher назвал условия (видео)

Производство БПЛА уже пытаются наладить на государственном уровне по требованию Генштаба ВСУ. Скоро военные должны получить ударные, разведывательные и дроны-камикадзе.

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Украинские производители могут собирать практически любые беспилотники, если решить ряд проблем. Представитель команды разработчиков дронов "Каратель" (Punisher) Максим Субботин назвал условия в эфире "24 канала".

По мнению разработчика, украинцы могут "развернуть производство чего-угодно", но для этого необходимы не только инициативные команды, но и помощь государства. В частности, для сборки дронов необходимы дефицитные комплектующие, регулярные поставки которых нельзя наладить во время войны. Масштабировать производство можно, если в необходимом получать детали от зарубежных партнеров.

Еще один важный аспект — стоимость производства, ведь даже государственный бюджет ограничен. Как заявил Максим Субботин, дрон "Каратель" является одним из самых дешевых в своем классе, поэтому военные могут больше их получать и активнее использовать. Сейчас такими беспилотниками пользуются 37 боевых групп ВСУ, каждая из которых выполняет до 500 миссий в месяц.

"Сегодня мы изготавливаем достаточное количество дронов, чтобы обеспечивать потребность Вооруженных сил, которая формируется командирами подразделений. Есть централизованно определенная потребность на уровне Генерального штаба, ведется системная работа по созданию и самих подразделений, которые будут использовать ударные дроны, и насыщения средствами этих подразделений. Там будут и ударные, и разведывательные дроны и дроны-камикадзе", — прокомментировал разработчик.

Недавно Генштаб ВСУ объявил о создании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА. Подразделения должны получить большое количество дронов, в том числе украинского производства.

В конце декабря ВСУ получили новую партию ударных БПЛА Punisher украинского производства. Дрон за один вылет сбрасывает до трех 75-мм бомб разных типов с точностью до 4 метров. Силы специальных операций использует его как более дешевую альтернативу ракетам.

Недавно военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, почему в Украине до сих пор не наладили производство ударных дронов. Одной из главных проблем стало отсутствие оборудования для защищенной связи беспилотника с операторами.