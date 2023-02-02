Україна може виготовляти будь-які дрони: розробник БПЛА Punisher назвав умови (відео)

Виробництво БПЛА вже намагаються налагодити на державному рівні на вимогу Генштабу ЗСУ. Незабаром військові мають отримати ударні, розвідувальні та дрони-камікадзе.

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Українські виробники можуть збирати практично будь-які безпілотники, якщо вирішити низку проблем. Представник команди розробників дронів "Каратель" (Punisher) Максим Суботін назвав умови в ефірі "24 каналу".

На думку розробника, українці можуть "розгорнути виробництво будь-чого", але для цього необхідні не лише ініціативні команди, а й допомога держави. Зокрема, для збирання дронів необхідні дефіцитні комплектуючі, регулярне постачання яких не можна налагодити під час війни. Масштабувати виробництво можна, якщо в необхідній кількості отримувати деталі від зарубіжних партнерів.

Ще один важливий аспект – вартість виробництва, адже навіть державний бюджет обмежений. Як заявив Максим Суботін, дрон "Каратель" є одним із найдешевших у своєму класі, тому військові можуть більше їх отримувати та активніше використовувати. Наразі такими безпілотниками користуються 37 бойових груп ЗСУ, кожна з яких виконує до 500 місій на місяць.

"Сьогодні ми виготовляємо достатню кількість дронів, щоб забезпечувати потребу Збройних сил, яка формується командирами підрозділів. Є централізовано визначена потреба на рівні Генерального штабу, ведеться системна робота зі створення і самих підрозділів, які будуть використовувати ударні дрони, та насичення засобами цих підрозділів. Там будуть і ударні, і розвідувальні дрони, і дрони-камікадзе", — прокоментував розробник.

Нещодавно Генштаб ЗСУ оголосив про створення в Україні перших у світі ударних рот БПЛА. Підрозділи мають отримати велику кількість дронів, у тому числі українського виробництва.

Наприкінці грудня ЗСУ отримали нову партію ударних БПЛА Punisher українського виробництва. Дрон за один виліт скидає до трьох 75 мм бомб різних типів з точністю до 4 метрів. Сили спеціальних операцій використовують його як дешевшу альтернативу ракетам.

Нещодавно військовий експерт Михайло Жирохов розповів, чому в Україні досі не налагодили виробництво ударних дронів. Однією із головних проблем стала відсутність обладнання для захищеного зв'язку безпілотника з операторами.