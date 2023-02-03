Дрон-камикадзе "Ланцет" собран из микросхем от игрушек и батареек от вейпа (фото)

Украинский инженер Константин Калиновский изучил сбитый дрон разработки "Ростеха".

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Россияне очень гордятся своим дроном-камикадзе "Ланцет" и уверяют, что ему абсолютно "не страшны санкции". Украинский инженер, бывший военный ВСУ, ныне проживающий в США, Константин Калиновский выяснил из чего он собран, а результаты выложил в своем Твиттере.

Оказалось, что из "российского" там разве что только корпус, но санкциями на его разработку действительно тяжело повлиять.

[ + – ] Дрон-камикадзе "Ланцет" скомпонован из плат и процессоров производства США, Нидерландов и Германии Фото: Соцсети

Константин выяснил, что в "Ростехе" собирают свой беспилотник с использованием простейших и доступнейших микросхем, которые можно найти в детских радиоуправляемых моделях игрушек.

[ + – ] Дрон "Ланцет" частично собран из плат с процессорами, применяемых в детских электронных игрушках Фото: Соцсети

Другие необходимые компоненты можно "наковырять" из компонентов систем заднего вида автомобиля или фонариков для дайвинга. Так же активно используются аккумуляторы для вейпа формата 18650 производства Samsung. Все платы и процессоры – легкодоступны и массово производятся американскими компаниями Analog Devices, Semtech, Silicon Labs, а так же европейскими NXP и Infineon Technologies.

[ + – ] В дроне-камикадзе "Ланцет" установлены аккумуляторы для вейпа Фото: Соцсети

Военный аналитик Сэмюэл Бендетт, чье мнение по поводу противостояния "российского "Маркера" и американских "Абрамсов" мы уже публиковали, говорит, что именно из-за использования в "Ланцете" огромного количества потребительских электронных деталей Западу сложно противостоять его производству.

Ранее Фокус писал, что Россию не спасут "Панцири" на крышах домов: дроны ВСУ умееют их обходить.