Дрон-камикадзе "Ланцет" собран из микросхем от игрушек и батареек от вейпа (фото)
Украинский инженер Константин Калиновский изучил сбитый дрон разработки "Ростеха".
Россияне очень гордятся своим дроном-камикадзе "Ланцет" и уверяют, что ему абсолютно "не страшны санкции". Украинский инженер, бывший военный ВСУ, ныне проживающий в США, Константин Калиновский выяснил из чего он собран, а результаты выложил в своем Твиттере.
Оказалось, что из "российского" там разве что только корпус, но санкциями на его разработку действительно тяжело повлиять.
Константин выяснил, что в "Ростехе" собирают свой беспилотник с использованием простейших и доступнейших микросхем, которые можно найти в детских радиоуправляемых моделях игрушек.
Другие необходимые компоненты можно "наковырять" из компонентов систем заднего вида автомобиля или фонариков для дайвинга. Так же активно используются аккумуляторы для вейпа формата 18650 производства Samsung. Все платы и процессоры – легкодоступны и массово производятся американскими компаниями Analog Devices, Semtech, Silicon Labs, а так же европейскими NXP и Infineon Technologies.
Военный аналитик Сэмюэл Бендетт, чье мнение по поводу противостояния "российского "Маркера" и американских "Абрамсов" мы уже публиковали, говорит, что именно из-за использования в "Ланцете" огромного количества потребительских электронных деталей Западу сложно противостоять его производству.
Ранее Фокус писал, что Россию не спасут "Панцири" на крышах домов: дроны ВСУ умееют их обходить.