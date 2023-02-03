Дрон-камікадзе "Ланцет" зібраний із мікросхем від іграшок та батарейок від вейпу (фото)

Український інженер Костянтин Калиновський вивчив збитий дрон розробки "Ростеху".

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Росіяни дуже пишаються своїм дроном-камікадзе "Ланцет" та запевняють, що йому абсолютно "не страшні санкції". Український інженер, колишній військовий ЗСУ, який нині проживає в США, Костянтин Калиновський з'ясував з чого він зібраний, а результати опублікував у своєму акаунті в Твіттері.

Виявилося, що з "російського" там хіба тільки корпус, але санкціями на його розробку справді важко вплинути.

[ + – ] Дрон-камікадзе "Ланцет" скомпонований із плат та процесорів виробництва США, Нідерландів та Німеччини. Фото: Соцмережi

Костянтин з'ясував, що в "Ростеху" збирають свій безпілотник з використанням найпростіших і найдоступніших мікросхем, які можна знайти в дитячих моделях іграшок.

[ + – ] Дрон "Ланцет" частково зібраний із плат з процесорами, що застосовуються у дитячих електронних іграшках Фото: Соцмережi

Інші необхідні компоненти можна "надибати" з компонентів систем заднього виду автомобіля або ліхтариків для дайвінгу. Також активно використовуються акумулятори для вейпу формату 18650 виробництва Samsung. Всі плати і процесори — доступні і масово виробляються американськими компаніями Analog Devices, Semtech, Silicon Labs, а також європейськими NXP і Infineon Technologies.

[ + – ] У дроні-камікадзе "Ланцет" встановлені акумулятори для вейпу Фото: Соцмережi

Військовий аналітик Семюел Бендетт, чию думку щодо протистояння "російського "Маркера" та американських "Абрамсів" ми вже публікували, каже, що саме через використання в "Ланцеті" величезної кількості споживчих електронних деталей Заходу складно протистояти його виробництву.

Раніше Фокус писав, що Росію не врятують "Панцирі" на дахах будинків: дрони ЗСУ вміють їх обминати.