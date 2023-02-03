Ветеран АТО создал приборы ночного видения для ВСУ: из чего они сделаны

Остап Грицай собрал 16 своих приборов ночного видения и передал их водителям на фронт.

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Общественная организация "Самооборона Козовщины" сообщила на своей странице в Facebook, что ветеран АТО Остап Грицай разработал приборы ночного видения (ПНВ.

Судя по всему, основными компонентами являются обычные компактные TFT-мониторы, которые водители-дальнобойщики используют в качестве телевизоров, и массивные парковочные камеры заднего вида, оснащенные большим количеством инфракрасных светодиодов.

Конечно, такой самодельный прибор не может служить заменой профессиональным ПНВ для бойцов ВСУ, но он очень пригодится водителям-логистам, которые не могут в боевых условиях включать фары в темное время суток, чтобы не обнаружить свою дислокацию.

[ + – ] Приборы ночного видения Олега Грицая очень помогают водителям на фронте Фото: Facebook

И, как сообщают в "Самообороне Козовщины" все семь приборов Остапа Грицая действительно получили прекрасные отзывы от водителей, которые сейчас активно используют их на фронте.

Еще девять приборов собственной сборки Остап Грицай отправит волонтерам, которые часто доставляют машинами все необходимое для героев ВСУ вблизи фронта.

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