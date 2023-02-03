Ветеран АТО створив прилади нічного бачення для ЗСУ: з чого вони зроблені

Остап Грицай зібрав 16 своїх приладів нічного бачення та передав їх водіям на фронт.

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Громадська організація "Самооборона Козівщини" повідомила на своїй сторінці у Facebook, що ветеран АТО Остап Грицай розробив прилади нічного бачення (ПНБ).

Судячи з усього, основними компонентами є звичайні компактні TFT-монітори, які водії-дальнобійники використовують як телевізори, і масивні камери паркування заднього виду, оснащені великою кількістю інфрачервоних світлодіодів.

Звичайно, такий саморобний прилад не може служити заміною професійним ПНБ для бійців ЗСУ, але він стане у пригоді водіям-логістам, які не можуть у бойових умовах включати фари у темний час доби, щоб не виявити свою дислокацію.

[ + – ] Прилади нічного бачення Олега Грицая дуже допомагають водіям на фронті Фото: Facebook

І, як повідомляють у "Самообороні Козівщини", всі сім приладів Остапа Грицая справді отримали чудові відгуки від водіїв, які зараз активно використовують їх на фронті.

Ще дев'ять приладів власного складання Остап Грицай відправить волонтерам, які часто доставляють машинами все необхідне для героїв ЗСУ поблизу фронту.

Раніше Фокус писав, що український інженер зібрав новий дрон-бомбардувальник для ЗСУ.

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