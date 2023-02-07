Негде спрятаться: дрон ВСУ "отминусовал" оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинский оператор обнаружил позицию ВС РФ и метко забросал ее гранатами.

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Вооруженные силы Украины эффективно уничтожают российских военных под Бахмутом с помощью ударных дронов. Пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острозкого показала работу беспилотника, опубликовав ролик в Facebook.

Неподалеку от города Бахмут Донецкой области, где последние месяцы идут самые ожесточенные бои в Украине, оператор ВСУ заметил позицию российских солдат. Судя по всему, оккупанты спрятались в лесопосадке рядом с полем, надеясь скрыться от аэроразведки под деревьями, но безуспешно.

На видео можно заметить, как беспилотник поочередно сбросил две гранаты, которые упали рядом с бойцами ВС РФ. Двое военных, оказавшихся ближе всего к месту взрыва, упали замертво и не подавали признаков жизни, а несколько их сослуживцев принялись в поспешно отползать в стороны.

"Две гранаты — минус два оккупанта. Двое россиян решили спрятаться вот дрона 30 ОМБр под деревом. Не помогло! Два точных сброса — и непрошенные гости едут домой", — отчитались военные.

Накануне стало известно, что ВСУ под Бахмутом отправили украинские дроны Raybird-3, которые позволят вести разведку, корректировать огонь и спасать солдат в "горячей точке". Деньги на покупку дрона собрали в рамках проекта UNITED24, немалую долю из них пожертвовали граждане Эстонии.

Ранее морские пехотинцы ВСУ показали, как истребляют россиян ударными дронами в Донецкой области. Операторы находят группы российских пехотинцев и забрасывают их гранатами. Оккупанты, избежавшие взрыва, вынуждены в страхе падать на землю, надеясь выжить.

В январе бойцы ССО с помощью беспилотника уничтожили позицию российской армии под Бахмутом. Они запустили в окоп дрон-камикадзе, взорвавший двух солдат противника.