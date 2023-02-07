Нема де сховатися: дрон ЗСУ "відмінусував" окупантів під Бахмутом (відео)

Український оператор виявив позицію ЗС РФ та влучно закидав її гранатами.

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Збройні Сили України ефективно знищують російських військових під Бахмутом за допомогою ударних дронів. Пресслужба 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького показала роботу безпілотника, опублікувавши ролик у Facebook.

Неподалік міста Бахмут Донецької області, де останні місяці тривають найзапекліші бої в Україні, оператор ЗСУ помітив позицію російських солдатів. Зважаючи на все, окупанти сховалися в лісопосадці поруч із полем, сподіваючись сховатися від аеророзвідки під деревами, але даремно.

На відео можна помітити, як безпілотник по черзі скинув дві гранати, які впали поряд із бійцями ЗС РФ. Двоє військових, які опинилися найближче до місця вибуху, впали замертво і не подавали ознак життя, а кілька їхніх товаришів по службі поспішно відповзати в сторони.

"Дві гранати — мінус два окупанти. Двоє росіян вирішили сховатися від дрона 30 ОМБр під деревом. Не допомогло! Два точні скидання — і непрохані гості їдуть додому", — прозвітували військові.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ під Бахмутом відправили українські дрони Raybird-3, які дозволять вести розвідку, коригувати вогонь та рятувати солдатів у "гарячій точці". Гроші на покупку дрона зібрали в межах проєкту UNITED24, чималу частку з них пожертвували громадяни Естонії.

Раніше морські піхотинці ЗСУ показали, як винищують росіян ударними дронами на Донеччині. Оператори знаходять групи російських піхотинців та закидають їх гранатами. Окупанти, що уникли вибуху, змушені в страху падати на землю, сподіваючись вижити.

У січні бійці ССО за допомогою безпілотника знищили позицію російської армії під Бахмутом. Вони запустили в окоп дрон-камікадзе, який підірвав двох ворогів.