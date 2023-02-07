"Полетят "боевые комары": эксперт раскрыл, насколько дроны опасны для Москвы (видео)

Если системы ПВО начнут сбивать беспилотники над столицей России, то часть ракет могут упасть и нанести значительный ущерб.

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Взрывы под Калугой, которые россияне приписывают беспилотнику, должны заставить жителей Москвы задуматься о собственной безопасности. Аэроразведчик Вооруженных сил Украины и военный эксперт Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию в эфире "Апостроф TV".

Как заявил губернатор региона Владислав Шапша, утром 6 февраля над Калугой сбили беспилотник. По информации Telegram-канала Mash, он летел в сторону одного из военных объектов. Стоит напомнить, что в октябре 2022 года дрон-камикадзе прилетел на военный аэродром "Шайковка" в Калужской области. Расстояние от Калуги до Москвы составляет около 150 км.

Андрей Коваленко не стал напрямую подтверждать возможность поражения Москвы с помощью украинских беспилотников, но напомнил, что такие намеки уже делали секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что дальность в 1000 км будет очень хорошим показателем для БПЛА.

"Знаете, есть разновидности генетически модифицированных "боевых комаров", которые могут летать неконтролированно — нельзя спрогнозировать, откуда они взлетят и куда полетят. Поэтому я думаю, не просто так они поставили на крышах домов системы ПВО в Москве. Единственная проблема, когда комар летит в Москву и ЗРК начнут сбивать их над городом, часть ракет начнут падать на жилые дома. Я думаю, об этом сейчас нужно переживать россиянам", — высказался Андрей Коваленко.

Эксперт также оценил создание в Украине специальных подразделений ударной беспилотной авиации. По его мнению, роты ударных БПЛА кардинально изменят ситуацию на фронте в лучшую строну, результаты их работы станут заметны через три месяца, возможно и быстрее. Дроны смогут частично компенсировать нехватку у ВСУ дальнобойных ракет, а также позволят удешевить удары по бронетехнике, штабам и складам боеприпасов ВС РФ. Андрей Коваленко объяснил, что в Украине собирают большое количество FPV-коптеров разных типов с разными боевыми элементами.

"У нас многие инженеры этим занимаются. Единственный момент — нужно отказываться от китайских комплектующих и делать их внутри страны. Важно зациклить производство хотя бы некоторых дронов-камикадзе внутри Украины. Плюс необходимо сделать акцент на обучении опытных пилотов FPV-коптеров. Ситуация с гражданскими дронами значительно лучше, чем была летом", — поделился аэроразведчик.

Ранее российские источники сообщали, что под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж", якобы запущенный из Украины. Телеграм-канал SHOT утверждает, будто БПЛА столкнулся с деревом, а на месте крушения нашли осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120, содержащую 46 кг взрывчатки и поражающих элементов.

В конце января Генштаб ВСУ сообщил о создании первых в мире ударных рот БПЛА. Их обещают оснастить дронами, боеприпасами, терминалами Starlink и другим оборудованием. Кроме того, для реализации этого проекта в Украине должны наладить массовый выпуск ударных дронов.