"Полетять "бойові комарі": експерт розкрив, наскільки дрони небезпечні для Москви (відео)

Якщо системи ППО почнуть збивати безпілотники над столицею Росії, частина ракет можуть впасти й завдати значної шкоди.

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Вибухи під Калугою, які росіяни приписують безпілотнику, мають змусити мешканців Москви замислитися про власну безпеку. Аеророзвідник Збройних сил України та військовий експерт Андрій Коваленко прокоментував ситуацію в ефірі "Апостроф TV".

Як заявив губернатор регіону Владислав Шапша, вранці 6 лютого над Калугою збили безпілотник. За інформацією Telegram-каналу Mash, він летів у бік одного з військових об'єктів. У жовтні 2022 року дрон-камікадзе прилетів на військовий аеродром "Шайківка" в Калузькій області. Відстань від Калуги до Москви становить близько 150 км.

Андрій Коваленко не став прямо підтверджувати можливість ураження Москви за допомогою українських безпілотників, але нагадав, що такі натяки вже робили секретар РНБО Олексій Данілов і міністр оборони України Олексій Резніков. Він підкреслив, що дальність у 1000 км буде дуже добрим показником для БПЛА.

"Знаєте, є різновиди генетично модифікованих "бойових комарів", які можуть літати неконтрольовано, — не можна спрогнозувати, звідки вони злетять і куди полетять. Тому я думаю, не просто так вони поставили на дахах будинків системи ППО в Москві. Єдина проблема, що коли комар летить до Москви, і ЗРК почнуть збивати їх над містом, частини ракет почнуть падати на житлові будинки. Я думаю, про це зараз потрібно хвилюватися росіянам", — сказав Андрій Коваленко.

Експерт також оцінив створення в Україні спеціальних підрозділів ударної безпілотної авіації. На його думку, роти ударних БПЛА кардинально змінять ситуацію на фронті на краще, результати їхньої роботи стануть помітні через три місяці, можливо, і швидше. Дрони зможуть частково компенсувати нестачу в ЗСУ далекобійних ракет, а також дозволять здешевити удари по бронетехніці, штабах і складах боєприпасів ЗС РФ. Андрій Коваленко пояснив, що в Україні збирають велику кількість FPV-коптерів різних типів із різними бойовими елементами.

"У нас багато інженерів цим займаються. Єдиний момент — треба відмовлятися від китайських комплектуючих і робити їх усередині країни. Важливо зациклити виробництво хоча б деяких дронів-камікадзе всередині України. Плюс необхідно наголосити на навчанні досвідчених пілотів FPV-коптерів. Ситуація з цивільними дронами значно краща, ніж була влітку", — поділився аеророзвідник.

Раніше російські джерела повідомляли, що під Калугою вибухнув радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", нібито запущений із України. Телеграм-канал SHOT стверджує, ніби БПЛА зіткнувся з деревом, а на місці аварії знайшли осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-100-120, що містить 46 кг вибухівки й уражаючих елементів.

Наприкінці січня Генштаб ЗСУ повідомив про створення перших у світі ударних рот БПЛА. Їх обіцяють оснастити дронами, боєприпасами, терміналами Starlink та іншим обладнанням. Крім того, для реалізації цього проєкту в Україні треба налагодити масовий випуск ударних дронів.