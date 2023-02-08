Эксперт рассказал о "секретном дроне" для ВСУ: как он будет громить врага

Укроборонпром разработал боевой дрон в кратчайшие сроки по заданию Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Военный эксперт Петр Черняк приоткрыл завесу тайны над супер-оружием украинской разработки, на которое намекал Секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "24 канал".

По мнению эксперта, речь шла о супер-дроне, способном нести под сотню килограмм разнообразных боеприпасов или приборов для разведки.

Черняк отмечает, что дрон будет способен пролететь тысячи километров. По его словам, прогресс в производстве БПЛА позволяет создавать беспилотники с различными двигателями на борту – от дизель-бензонированных до реактивных.

Напомним, еще в декабре Укроборонпром заявил о начале испытательного срока отечественного беспилотника с дальностью полета более 1 000 км, а взлетный вес устройства 200 кг. Но подробностей из-за секретности не привел. Сотрудники концерна разработали модель в кратчайшие сроки по заданию Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Фокус рассказывал, как американские дроны Switchblade 300 истребляют оккупантов в Украине. Российские солдаты заметили приближение угрозы и открыли огонь из автоматов, но не смогли его сбить до столкновения.

Кроме того, Фокус сообщал, что Верховная Рада освободила импортные дроны, тепловизоры и рации от налогов. До принятия законов приборы ночного видения, БПЛА и коллиматоры ввозились в Украину как гуманитарная помощь. Теперь их смогут завозить как товары коммерческого назначения.