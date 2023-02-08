Експерт розповів про "секретний дрон" для ЗСУ: як він громитиме ворога

"Укроборонпром" розробив бойовий дрон у найкоротші терміни за завданням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Військовий експерт Петро Черняк відкрив завісу таємниці над суперзброєю української розробки, на яку натякав Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє "24 канал".

На думку експерта, йшлося про супердрон, здатний нести під сотню кілограмів різноманітних боєприпасів або приладів для розвідки.

Черняк зазначає, що дрон буде здатний пролетіти тисячі кілометрів. За його словами, прогрес у виробництві БПЛА дозволяє створювати безпілотники з різними двигунами на борту від дизель-бензинових до реактивних.

Нагадаємо, ще в грудні "Укроборонпром" заявив про початок випробувального терміну вітчизняного безпілотника з дальністю польоту понад 1000 км і злітною вагою 200 кг. Але подробиць через таємність не навів. Співробітники концерну розробили модель у найкоротші терміни за завданням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше Фокус розповідав, як американські дрони Switchblade 300 винищують окупантів в Україні. Російські солдати помітили наближення загрози та відкрили вогонь із автоматів, але не змогли його збити до зіткнення.

Крім того, Фокус повідомляв, що Верховна Рада звільнила імпортні дрони, тепловізори та рації від податків. До ухвалення законів прилади нічного бачення, БПЛА та коліматори ввозилися в Україну як гуманітарна допомога. Наразі їх зможуть завозити як товари комерційного призначення.