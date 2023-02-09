Для больших разрушений. Иран специально "улучшает" дроны-камикадзе для войск РФ, — CNN

В боеголовки, которые прикреплены к иранским БПЛА, помещают множество осколков. При взрыве они разлетаются на 360 градусов.

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Иран модернизирует свои ударные дроны, поставляемые РФ, таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины. Об этом говорится в отчете о расследовании, который попал в распоряжение издания CNN.

По данным журналистов, в районе Одессы в октябре прошлого года нашли неразорвавшуюся боеголовку с иранского беспилотника Shahed-131. В январе британская организация Conflict Armament Research вместе с защитниками Украины исследовала боеприпас и выяснила, что он был наспех модернизирован плохо скрепленными друг с другом слоями из десятков мелких металлических осколков, которые при взрыве способны разлетаться на большое расстояние от эпицентра взрыва.

Кроме того, к боеприпасу крепят несколько (не более 20-ти) маленьких "зарядов". После взрыва они начинают плавится, и если попадают на броню, то могут ее пробить, а также именно они и создают эффект взрыва "на 360 градусов".

После таких "улучшений" боеголовки для дронов могут уничтожать электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие трансформаторы. Помимо этого, после поражения энергетических объектов такими боеприпасами ремонтировать их сложнее.

"Как будто они (иранские специалисты) посмотрели на готовую боеголовку и спросили: "Как мы можем сделать ее еще более разрушительной?" — сказал, один из исследователей, осмотревший боеголовку, Дэмиен Сплитерс.

Напомним, командующий Военно-воздушными силами Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди 8 февраля сообщил, что за 2022 год возможности иранских беспилотников выросли на 33%.

Также мы писали, что Россия и Иран планируют построить завод по производству дронов в Татарстане. По данным источников, они рассчитывают собирать до 6000 летательных аппаратов в год.