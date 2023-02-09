Для великих руйнувань. Іран спеціально "поліпшує" дрони-камікадзе для військ РФ, — CNN

У боєголовки, які прикріплені до іранських БПЛА, поміщають безліч осколків. Під час вибуху вони розлітаються на 360 градусів.

Related video

Іран модернізує свої ударні дрони, які постачає РФ, так, щоб завдати максимальних збитків інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті про розслідування, що потрапив у розпорядження видання CNN.

За даними журналістів, у районі Одеси в жовтні минулого року знайшли боєголовку, що не розірвалася, з іранського безпілотника Shahed-131. У січні британська організація Conflict Armament Research разом із захисниками України досліджувала боєприпас і з'ясувала, що він був поспіхом модернізований погано скріпленими один із одним шарами з десятків дрібних металевих осколків, які під час вибуху здатні розлітатися на велику відстань від епіцентру вибуху.

Крім того, до боєприпасів кріплять кілька (не більше 20) маленьких "зарядів". Після вибуху вони починають плавитися, і якщо потрапляють на броню, то можуть її пробити, а також вони й створюють ефект вибуху "на 360 градусів".

Після таких "покращень" боєголовки для дронів можуть знищувати електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі трансформатори. Крім того, після ураження енергетичних об'єктів такими боєприпасами ремонтувати їх складніше.

"Ніби вони (іранські фахівці) подивилися на готову боєголовку та запитали: "Як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?" — сказав один із дослідників, який оглянув боєголовку, Демієн Сплітерс.

Нагадаємо, командувач Військово-повітряних сил Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді 8 лютого повідомив, що за 2022 рік можливості іранських безпілотників зросли на 33%.

Також ми писали, що Росія та Іран планують побудувати завод із виробництва дронів у Татарстані. За даними джерел, вони розраховують збирати до 6000 літальних апаратів на рік.