ВСУ должны дать ответ на атаку надводных дронов в затоке: эксперт рассказал как

Пора изменить концепцию охраны мостов в виде простого патрулирования, считает Юрий Касьянов, руководитель инициативы A.Drones.

Related video

Атака на мост в затоке под Одессой вызвала в украинских меди много споров, как и обсуждений в соцсетях. Специалист по дронам, волонтер "Армия SOS" Юрий Касьянов считает, что в такой диверсии нет ничего необычного.

"Если наши наши надводные дроны — моторные лодки, начиненные взрывчаткой с дистанционным управлением — могли атаковать Севастопольскую бухту, то почему противник не может сделать то же самое?", — говорит Касьянов.

По его мнению, сделать это достаточно просто: брандер (лодка-камикадзе начиненная взрывчаткой) оснащенная автопилотом отправляется по направлению к объекту, где российский диверсант с помощью радиоуправления корректирует его маршрут.

Чтобы избежать подобных ситуаций Юрий предлагает изменить концепцию охраны мостов со стандартного патрулирования усовершенствовав ее технически. "Мосты — будь-то речные, или с выходом к морю — должны иметь боновые заграждения и сети сверху и снизу по течению.

Стоит также поставить по одному, а лучше по два быстроходных катера снизу и сверху по течению, оборудованных недорогими катерными локаторами, эхолотами, тепловизорами, прожекторами, и оснащенными крупнокалиберными пулеметами. Естественно, команды должны дежурить круглые сутки.

Возле самого моста, на суше нужны зенитные "зушки" или что-то подобное, прожектора и тепловизоры. И все это хозяйство надо оснастить хорошей связью", утверждает Юрий Касьянов.

Только в этом случае, по мнению военного эксперта, можно быть спокойными за мосты, бухты, гавани, базы, даже в Киеве.

Ранее Фокус писал, что генерал Валерий Залужный подтвердил удар морским дроном в Затоке. До этого про удар по мосту сообщали российские пропагандисты.