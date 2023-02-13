ЗСУ мають дати відповідь на атаку надводних дронів у затоці: експерт розповів як

Настав час змінити концепцію охорони мостів у вигляді простого патрулювання, вважає Юрій Касьянов, керівник ініціативи A.Drones.

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Атака на міст у затоці під Одесою викликала в українських медіа багато суперечок, як й обговорень у соцмережах. Фахівець із дронів, волонтер "Армія SOS" Юрій Касьянов вважає, що в такій диверсії немає нічого незвичайного.

"Якщо наші надводні дрони — моторні човни, начинені вибухівкою з дистанційним керуванням — могли атакувати Севастопольську бухту, то чому противник не може зробити те саме?" — говорить Касьянов.

На його думку, зробити це досить просто: брандер (човен-камікадзе начинений вибухівкою) оснащений автопілотом вирушає до об'єкта, де російський диверсант за допомогою радіоуправління коригує його маршрут.

Щоб уникнути подібних ситуацій, Юрій пропонує змінити концепцію охорони мостів зі стандартного патрулювання, удосконаливши її технічно. "Мости — чи то річкові, чи з виходом до моря — повинні мати бонові загородження та сіті зверху та знизу за течією.

Варто також поставити по одному, а краще по два швидкохідні катери знизу і зверху за течією, обладнаних недорогими локаторами катерів, ехолотами, тепловізорами, прожекторами, й оснащеними великокаліберними кулеметами. Звісно, команди повинні чергувати цілодобово.

Біля самого мосту, на суші, потрібні зенітні "зушки" або щось подібне, прожектори та тепловізори. І все це хазяйство треба оснастити хорошим зв'язком", стверджує Юрій Касьянов.

Тільки в цьому випадку, на думку військового експерта, можна бути спокійними за мости, бухти, гавані, бази навіть у Києві.

Раніше Фокус писав, що генерал Валерій Залужний підтвердив удар морським дроном у Затоці. До цього про удар по мосту повідомляли російські пропагандисти.