"Врятував" водій на джипі: в Одесі працівники ТЦК намагались посадити в машину чоловіка (відео)

На відео двоє працівників в формі наздогнали чоловіка та посадили його в машину. Однак після розмови з водієм джипа, який зупинився поряд, чоловіка відпустили.

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В Одесі трапився інцидент за участю двох працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони спіймали чоловіка на вулиці та із застосуванням фізичної сили посадили його в машину. Відповідне відео виклав місцевий паблік.

Однак при спробі від'їхати з місця події машину ТЦК перегородив джип, з якого вийшов водій. Він підійшов до автомобіля працівників військкомату, поспілкувався із військовими, після чого чоловіка випустили із машини.

"Чоловік на джипі спас хлопця від ТЦК", — так зазначили автори.

Нагадаємо, що 30 серпня в Одесі сталася бійка між працівниками ТЦК та місцевими мешканцями. На відео, які зняли на місці події, видно, що правоохоронці заламують руки чоловіку у цивільному. Під кінець кадрів одного з одеситів ведуть до машини поліції.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі дійсно відбувались скандальні випадки контактів військкомів з населенням. Однак, він зазначив, військові в Одеській області активно затримували людей під час мобілізації, бо інколи вони мають законне право застосовувати силу.

Начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко заявив, що відеоролики силової мобілізації "висвітлюються не повністю та грають на руку ворога". Він додав, що люди, які їх знімають, роблять це на замовлення.