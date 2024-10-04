"Спас" водитель на джипе: в Одессе работники ТЦК пытались посадить в машину мужчину (видео)

На видео двое работников в форме догнали мужчину и посадили его в машину. Однако после разговора с водителем джипа, который остановился рядом, мужчину отпустили.

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В Одессе произошел инцидент с участием двух работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они поймали мужчину на улице и с применением физической силы посадили его в машину. Соответствующее видео выложил местный паблик.

Однако при попытке отъехать с места происшествия машину ТЦК перегородил джип, из которого вышел водитель. Он подошел к автомобилю работников военкомата, пообщался с военными, после чего мужчину выпустили из машины.

"Мужчина на джипе спас парня от ТЦК", — так отметили авторы.

Напомним, что 30 августа в Одессе произошла драка между работниками ТЦК и местными жителями. На видео, которые сняли на месте происшествия, видно, что правоохранители заламывают руки мужчине в штатском. Под конец кадров одного из одесситов ведут к машине полиции.

По словам председателя Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе действительно происходили скандальные случаи контактов военкоматов с населением. Однако, он отметил, военные в Одесской области активно задерживали людей во время мобилизации, потому что иногда они имеют законное право применять силу.

Начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко заявил, что видеоролики силовой мобилизации "освещаются не полностью и играют на руку врагу". Он добавил, что люди, которые их снимают, делают это по заказу.