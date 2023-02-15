Война морских дронов: что Украина может противопоставить беспилотникам РФ (видео)

Украина уже готовит флот надводных дронов, а в ближайшее время получит еще и подводные. По словам экспертов, устройства представляют реальную угрозу для российских кораблей.

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Десятого февраля российские войска атаковали мост в Затоке Одесской области морским дроном-камикадзе. Издание "Новости Донбасса" в своем сюжете объяснило, в чем заключаются главные особенности таких беспилотников, и чем может ответить Украина.

Об атаке морского дрона-камикадзе в Затоке стало известно благодаря ролику, опубликованному в Сети. На нем запечатлено, как беспилотный аппарат вынырнул из-под воды, подплыл к опоре моста и взорвался.

Морские дроны существуют уже достаточно давно, но технология пока не получила широкого применения. Основной задачей таких аппаратов называют контроль водных территорий и портов, а также поиск мин. Во вторую очередь они должны мешать вражеским войскам проникать в акваторию, запускать ракеты с кораблей и высаживать десант на побережье. Зона их ответственности составляет в среднем около 300 км.

Морские беспилотники делятся на два основных типа: надводные и подводные. Надводные дроны предназначены для охраны территорий, ведения разведки и нанесения ударов. Подводные чаще применяются для поиска мин и обследования морского дна, но порой тоже могут наносить удары, заменяя торпеды.

Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко обратил внимание на то, что морские дроны достаточно дешевые и простые в изготовлении, посравнивнению с кораблями, но могут хорошо выполнять аналогичные задачи. Беспилотники сохраняют жизни людей, поскольку военным не нужно находиться в зоне боевых действий.

"Мы исключаем потери в личном составе. Современные цифровые технологии позволяют очень точно выводить их (дроны, — ред.) на цель, в район, выполнять задачи", — отметил он.

Эксперты говорят, что украинская армия научилась эффективно давать отпор оккупантам на суше, но остается практически бессильной в море, ведь потеряла 80% флота после оккупации Крыма Россией. При этом Россия запускает большое количество ракет именно со своих кораблей. Однако ситуацию может кардинально изменить флот морских дронов, который собирает Украина.

В ноябре писали, что Украина разработала собственные ударные морские дроны, которые будут действовать в Черном и Азовском морях. В рамках проекта United24 правительство решило привлечь средства для создания 100 надводных аппаратов, способных действовать в радиусе 400 км, проводя разведку, атакуя различные объекты или поддерживая традиционный флот. Дальности вполне хватает, чтобы достать до российских кораблей, у которых нет надежной защиты от дронов, особенно в ночное время.

Характеристики украинских морских дронов:

Масса — 1000 кг

операционный радиус действия — до 400 км

дальность хода — до 800 км

автономность — до 60 ч

максимальная скорость — 80 км/ч

"Дрон-камикадзе рассматривается как, фактически, торпеда. В боевой части содержится десятки-сотни килограммов взрывчатки, и при контакте надводная цель либо уничтожается полностью, если это небольшой катер, либо повреждаются, если это корабли. При этом повреждения оказываются на уровне ватерлинии", — добавил Андрей Рыженко. — "Сам флот дронов правильно организуют, создадут звенья, и они будут разбиты по функциям, по задачам, будут замыкаться, по всей видимости, на командование Военно-морских сил. Эти подразделения будут передаваться для проведения операций группировкам, действующим на море".

Кроме надводных, Украина готовится применять подводные беспилотники от бельгийской ECA Group. Они могут погружаться на глубину до 300 м для наблюдения, технического обслуживания, ремонта различных объектов, поиска мин и шпионских устройств. Девятого февраля группа украинских военных прибыла в Бельгию, чтобы научиться управлять такими дронами.

Еще в августе писали, что Великобритания передает Украине шесть своих подводных дронов, способных плавать на глубине до 100 метров. Военные смогут использовать их для обнаружения и обезвреживания мин.