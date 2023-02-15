Війна морських дронів: що Україна може протиставити безпілотникам РФ (відео)

Україна вже готує флот надводних дронів, а найближчим часом отримає ще й підводні. За словами експертів, пристрої становлять реальну загрозу для російських кораблів.

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Десятого лютого російські війська атакували міст у Затоці Одеської області морським дроном-камікадзе. Видання "Новини Донбасу" у своєму сюжеті пояснило, в чому полягають головні особливості таких безпілотників і чим може відповісти Україна.

Про атаку морського дрона-камікадзе в Затоці стало відомо завдяки ролику, опублікованому в мережі. На ньому знято, як безпілотний апарат виринув з-під води, підплив до опори мосту і вибухнув.

Морські дрони існують вже досить давно, але технологія поки не набула широкого застосування. Основним завданням таких апаратів називають контроль водних територій та портів, а також пошук мін. У другу чергу, вони повинні заважати ворожим військам проникати в акваторію, запускати ракети з кораблів і висаджувати десант на узбережжя. Зона їхньої відповідальності становить у середньому близько 300 км.

Морські безпілотники поділяються на два основні типи: надводні та підводні. Надводні дрони призначені для охорони територій, ведення розвідки та завдання ударів. Підводні частіше застосовуються для пошуку мін та обстеження морського дна, але часом теж можуть завдавати ударів, замінюючи торпеди.

Експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко звернув увагу на те, що морські дрони досить дешеві та прості у виготовленні, порівнянно з кораблями, але можуть добре виконувати аналогічні завдання. Безпілотники зберігають життя людей, оскільки військовим не потрібно перебувати у зоні бойових дій.

"Ми виключаємо втрати в особовому складі. Сучасні цифрові технології дозволяють дуже точно виводити їх (дрони, — ред.) на ціль, у район, виконувати завдання", — зазначив він.

Експерти кажуть, що українська армія навчилася ефективно давати відсіч окупантам на суші, але залишається практично безсилою у морі, адже втратила 80% флоту після окупації Криму Росією. При цьому Росія запускає велику кількість ракет саме зі своїх кораблів. Проте ситуацію може кардинально змінити флот морських дронів, який збирає Україна.

У листопаді писали, що Україна розробила власні ударні морські дрони, які діятимуть у Чорному та Азовському морях. У межах проєкту United24 уряд вирішив залучити кошти для створення 100 надводних апаратів, здатних діяти в радіусі 400 км, проводячи розвідку, атакуючи різні об'єкти чи підтримуючи традиційний флот. Дальності цілком вистачає, щоб дістати до російських кораблів, які не мають надійного захисту від дронів, особливо в нічний час.

Характеристики українських морських дронів:

Маса — 1000 кг

операційний радіус дії – до 400 км

дальність ходу — до 800 км

автономність — до 60 год

максимальна швидкість — 80 км/год

"Дрон-камікадзе розглядається як, фактично, торпеда. У бойовій частині міститься десятки-сотні кілограмів вибухівки, і під час контакту надводна ціль або знищується повністю, якщо це невеликий катер, або пошкоджується, якщо це кораблі. При цьому пошкодження виявляються на рівні ватерлінії", — додав Андрій Риженко. — "Сам флот дронів правильно організують, створять ланки, і їх буде розбито за функціями, за завданнями, вони замикатимуться, найімовірніше, на командування Військово-морських сил. Ці підрозділи будуть передаватися для проведення операцій угрупованням, що діють на морі".

Крім надводних, Україна готується застосовувати підводні безпілотники від бельгійської ECA Group. Вони можуть занурюватися на глибину до 300 м для спостереження, технічного обслуговування, ремонту різних об'єктів, пошуку мін і шпигунських пристроїв. Дев'ятого лютого група українських військових прибула до Бельгії, щоб навчитися керувати такими дронами.

Ще в серпні писали, що Великобританія передає Україні шість своїх підводних дронів, здатних плавати на глибині до 100 метрів. Військові зможуть використовувати їх для виявлення та знешкодження мін.