Беспилотник, залетевший в Молдову, мог быть российским, — спикер парламента страны

Власти пока не могут определить тип летающего объекта, который вынудил закрыть воздушное пространство Молдовы. Спикер парламента Игорь Гросу предполагает, что это был дрон или аппарат для сбора данных.

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Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу подтвердил, что 14 февраля на территорию страны залетел российский беспилотник. Его слова передает молдавское издание Cotidianul.

По словам Игоря Гросу, воздушное пространство над Молдовой закрыли из-за летательного аппарата, который "принадлежит Кремлю". Спикер заявил, что молдавские власти получили предупреждение от Украины, лишь после этого объект заметила Национальная армия. Беспилотник двигался в юго-западном направлении, поэтому молдавские военные предупредили коллег из Румынии.

Игорь Гросу добавил, что до сих пор не знает, какой именно российский объект оказался в воздушном пространстве Молдовы. Как он предполагает, это мог быть дрон либо разведывательный аппарат, собирающий какие-то данные на определенной высоте.

"Мы находимся в непосредственной близости от военных действий, поэтому такие ситуации не могут не отражаться, в том числе, на соседях. Объект проник со стороны Украины, с северного направления", — подчеркнул спикер парламента. — "Мы должны быть бдительными, быть в постоянном контакте с Украиной и Румынией, чтобы увидеть, не повторятся ли такие ситуации".

Четырнадцатого февраля Молдова закрыла воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. СМИ сообщали, что беспилотник мог залететь со стороны Украины. Из-за инцидента авиакомпаниям пришлось менять расписание полета самолетов. Через несколько часов воздушное пространство снова открыли.

В тот же день депутат Андриан Кептонар заявил, что в Молдове предотвратили въезд диверсантов из Сербии под видом футбольных болельщиков. Предполагается, что они должны были дестабилизировать ситуацию в стране.

До этого СНБО Украины предупредило, что Россия готовит в Молдове государственный переворот. По информации украинской стороны, российские власти отправили в Турцию чеченских "спасателей", которые после поисковых работ должны отправиться в Кишинев.