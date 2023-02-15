Безпілотник, який залетів до Молдови, міг бути російським, — речник парламенту країни

Влада поки не може визначити тип літального об'єкта, який змусив закрити повітряний простір Молдови. Спікер парламенту Ігор Гросу припускає, що це був дрон чи апарат для збирання даних.

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Голова парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив, що 14 лютого на територію країни залетів російський безпілотник. Його слова передає молдавське видання Cotidianul.

За словами Ігоря Гросу, повітряний простір над Молдовою закрили через літальний апарат, який належить Кремлю. Спікер заявив, що молдавська влада отримала попередження від України, лише після цього об'єкт помітила Національна армія. Безпілотник рухався в південно-західному напрямку, тому молдавські військові попередили колег із Румунії.

Ігор Гросу додав, що досі не знає, який саме російський об'єкт опинився в повітряному просторі Молдови. Як він припускає, це міг бути дрон або розвідувальний апарат, який збирає якісь дані на певній висоті.

"Ми перебуваємо в безпосередній близькості від воєнних дій, тому такі ситуації не можуть не відбиватися, в тому числі, на сусідах. Об'єкт проник із боку України, з північного напрямку, — наголосив спікер парламенту. — Ми маємо бути пильними, бути в постійному контакті з Україною та Румунією, щоб побачити, чи не повторяться такі ситуації".

Чотирнадцятого лютого Молдова закрила повітряний простір через невідомий об'єкт у небі. ЗМІ повідомляли, що безпілотник міг залетіти з боку України. Через інцидент авіакомпаніям довелося змінювати розклад польоту літаків. За кілька годин повітряний простір знову відкрили.

У той же день депутат Андріан Кептонар заявив, що в Молдові запобігли в'їзду диверсантів із Сербії під виглядом футбольних уболівальників. Передбачається, що вони мали дестабілізувати ситуацію в країні.

До цього РНБО України попередила, що Росія готує в Молдові державний переворот. За інформацією української сторони, російська влада відправила в Туреччину чеченських "рятувальників", які після пошукових робіт мають вирушити в Кишинів.