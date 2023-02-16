Беспилотники от создателей "антидронового купола" будут спасать людей в Украине (видео)

Первый БПЛА уже доставили в Киев, еще два отправят в другие регионы страны до конца февраля.

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Компания Draganfly из Канады передала украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) первый дрон для разведки и ситуационной осведомленности. Подробности опубликованы на официальном YouTube-канале Draganfly.

Первый беспилотник отправили управлению ГСЧС в Киеве, еще два компания обещает передать в другие регионы до конца февраля. Они помогут вовремя обнаруживать пожары и оперативно реагировать на другие чрезвычайные ситуации, вести поисково-спасательные операции, оценивать состояние объектов инфраструктуры.

Как рассказал региональный директор Draganfly Даррен Небрес, Situational Assessment Drone, или дрон для ситуационной осведомленности, обладает системой вертикального взлета и посадки, работает очень тихо и поднимается на значительную высоту, так что силам ВС РФ будет сложно их обнаружить. Они легкие для транспортировки и развертывания, а также предлагают несколько вариантов для сбора данных. Беспилотники используют инструменты для "мультиспектральной визуализации" и позволяют составлять цифровые карты.

"Технология беспилотных летательных аппаратов Dragonfly имеет решающее значение для обеспечения безопасности спасателей. Мы можем сначала запустить дрон для наблюдения, и только после этого отправить экспертов на места", — прокомментировал Юрий Аникиенко, специалист по международному сотрудничеству Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. — "Такие дроны очень нужны нам. Возникает много пожаров, для устранения которых требуется помощь с воздуха. Нам также нужна помощь в поисковых и спасательных операциях, и дроны помогут нам реагировать в таких ситуациях".

Даррен Небрес добавил, что Draganfly уже предоставила Украине несколько других беспилотных систем, которые применяются в зонах боевых действий. В том числе БПЛА для доставки медикаментов, исследования территорий, картографирования и разминирования.

DraganFly помогает украинцам создать "антидроновый купол" для защиты от иранских "камикадзе" Shahed и других воздушных угроз. Сейчас эксперты обсуждают запуск такой системы в Киеве.

В августе стало известно, что DraganFly передала Украине дроны для разминирования. Беспилотники оборудованы датчиками, позволяющими составлять карты опасных районов и обнаруживать взрывные устройства.

Ранее писали, что канадская Draganfly расширяет производство своих беспилотников с помощью индийской компании Remote Sensing Instruments. Новый партнер разрабатывает ПО для беспилотников и планирует собирать летательные аппараты на своих заводах.