Безпілотники від творців "антидронового купола" рятуватимуть людей в Україні (відео)

Перший БПЛА вже доставили до Києва, ще два відправлять до інших регіонів країни до кінця лютого.

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Компанія Draganfly з Канади передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перший дрон для розвідки та ситуаційної обізнаності. Подробиці опубліковано на офіційному YouTube-каналі Draganfly.

Перший безпілотник відправили управлінню ДСНС у Києві, ще два компанія обіцяє передати в інші регіони до кінця лютого. Вони допоможуть вчасно виявляти пожежі та оперативно реагувати на інші надзвичайні ситуації, проводити пошуково-рятувальні операції, оцінювати стан об'єктів інфраструктури.

Як розповів регіональний директор Draganfly Даррен Небрес, Situational Assessment Drone, або дрон для ситуаційної обізнаності, має систему вертикального зльоту та посадки, працює дуже тихо і піднімається на значну висоту, так що силам ЗС РФ буде складно їх виявити. Вони легкі для транспортування та розгортання, а також пропонують кілька варіантів для збору даних. Безпілотники використовують інструменти для "мультиспектральної візуалізації" та дозволяють складати цифрові карти.

"Технологія безпілотних літальних апаратів Dragonfly має вирішальне значення для забезпечення безпеки рятувальників. Ми можемо спочатку запустити дрон для спостереження, і лише після цього відправити експертів на місця, — прокоментував Юрій Анікієнко, спеціаліст з міжнародного співробітництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Київщини. — Такі дрони дуже потрібні нам. Виникає багато пожеж, для усунення яких потрібна допомога з повітря. Нам також потрібна допомога у пошукових та рятувальних операціях, і дрони допоможуть нам реагувати у таких ситуаціях".

Даррен Небрес додав, що Draganfly вже надала Україні кілька інших безпілотних систем, які застосовуються у зонах бойових дій. Зокрема БПЛА для доставки медикаментів, дослідження територій, картографування та розмінування.

DraganFly допомагає українцям створити "антидроновий купол" для захисту від іранських "камікадзе" Shahed та інших повітряних загроз. Наразі експерти обговорюють запуск такої системи у Києві.

У серпні стало відомо, що DraganFly передала Україні дрони для розмінування. Безпілотники обладнані датчиками, що дозволяють складати карти небезпечних районів та виявляти вибухові пристрої.

Раніше писали, що канадська Draganfly розширює виробництво своїх безпілотників за допомогою індійської компанії Remote Sensing Instruments. Новий партнер розробляє програмне забезпечення для безпілотників і планує збирати літальні апарати на своїх заводах.