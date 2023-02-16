ChatGPT искусственный, но не интеллект – это лишь шаг в развитии поисковиков

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Когда мы говорим "интеллект", то понимаем под этим когнитивные свойства индивидуума, которые выше или значительно выше условно-среднего. То, что в последнее время гордо называют "искусственным интеллектом", пока трудно назвать именно "интеллектом" – по крайней мере в том смысле, в котором большинство из нас это понимает. Искусственный – да, но интеллект, – извините, нет. Слишком много ошибок в простых и очевидных вещах, которые знает каждый человеческий ребенок. Больше это похоже на следующий шаг развития поисковых систем.

Новые алгоритмы, обученные высоко-интеллектуальными людьми, умеют искать и систематизировать имеющуюся в мире информацию гораздо быстрее существующих поисковых систем, но пока лишь в немногих и достаточно узких отраслях. Однако проблема в том, что в мире полно непроверенной, неполной, сомнительной, полностью ложной или заведомо лживой информации.

Некоторые люди годами успешно выдают себя за тех, кем они не являются, и уверенно говорят глупости, которые повторяют другие. Многие излагают свои предположения без достаточно веских доказательств или вообще без них (особенно в соцсетях). Отличить сомнительного качества информацию от "похожей на правду" интуитивно способны большинство людей, которые скептически относятся к теориям о "вреде 5G", "плоской Земле", "власти рептилоидов", etc. А для современного же "искусственного интеллекта" все это — лишь информация, которую он быстренько находит и сбивает в красивые тексты.

Да, существуют случаи, когда отличить правду от профессионально разработанной лжи достаточно непросто, даже для людей-интеллектуалов. К примеру, российская пропаганда, ИПСО, специальные информационные операции. Уже несколько лет назад стало обыденностью понятие deep fake. Но на данной стадии развития ИИ, дезинформация и фейки все же проигрывают в средне- и долгосрочной перспективе. Достаточно быстро выясняется, что пруфов нет, а фотография или голос на записи сфальсифицированы.

При этом есть критический недостаток любой лжи, особенно искусственной – она живет недолго. Поэтому, конечно, пропагандисты и спецслужбы обязательно будут использовать новые возможности в своих целях, без сомнения. Но не следует забывать, что вместе с "искусственным интеллектом" развивается и "натуральный интеллект": человечество продолжает прогрессировать, как технологически, так и ментально. Мы – человечество – все ближе к звездам, и также все ближе к человечности.

С новой фазой развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения нас ждет новая фаза развития информационных войн.

"Обычные" люди тоже учатся отличать правду от выдумок, причем почти на скорости развития искусства пропаганды. Вспомните: все российские фейки и информационные спецоперации не достигли цели – Украина все равно остается свободной, независимой, и остается в орбите демократических ценностей. Потому что за нами – Ее Величество Правда. Даже самая правдоподобная выдумка со временем превращается в горстку грязи и тихо опускается на дно чистого озера Правды.

И кстати, эмоции и способность к творчеству – это также пока вещи, недоступные искусственному интеллекту. Собрать вместе то, что уже было раньше написано-нарисовано, – это он может, а создать что-то новое "из ничего", прекрасную мелодию или уникальное произведение искусства, которые поразят многих людей – пока нет.

Да что там, ИИ пока даже не умеет управлять автомобилем. Работами пытались заменить работников гостиниц, но вынуждены были отказаться от этой идеи. В чем еще ИИ лучше человека? Чат-боты? Бу-га-га. А, еще шахматы. Ну ок, здесь засчитано. Но это, вероятно, все.

Поэтому с новой фазой развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения нас ждет новая фаза развития информационных войн. Поэтому мы будем вынуждены адаптироваться под новые вызовы, причем по традиционным принципам:

проверять "жареную" информацию в 2-3 альтернативных источниках,

находить "доверенные источники" данных, но не создавать себе кумиров,

держать критическое мышление всегда включенным,

отдавать себе отчет в том, что искусственному интеллекту еще очень далеко для интеллекта человеческого, который сам создает себе искусственного помощника.

А пока новомодные ChatGPT, Google Bard и другие разработки больше смахивают на ребенка, который научился хорошо произносить несколько слов, и уже составил из них адекватное предложение. К нему сбегаются все родственники со слезами умиления: "Боже, какой у нас умный ребенок!". Но по сравнению со всем тысячелетним величием интеллекта человеческой цивилизации, — это лишь первые детские шаги на пути к достижению хотя бы текущего уровня "интеллекта натурального".

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